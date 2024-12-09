WSJ: Иран не отправил помощь Асаду из-за риска ударов Израиля

На фоне взятия Дамаска премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что приказал войскам «взять под контроль буферную зону» между Израилем и Сирией. Он также заявил, что Израиль занял военные посты, оставленные сирийскими войсками, не уточнив, вошли ли они на сирийскую территорию. Нетаньяху заявил, что свержение Асада является историческим днем в истории Ближнего Востока, поскольку, по его словам, этот режим служил центральным звеном «в оси зла Ирана».