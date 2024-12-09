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WSJ: Иран не отправил помощь Асаду из-за риска ударов Израиля

Ведомости

Иран не смог оказать помощь Башару Асаду в Сирии из-за угрозы атак на самолеты со стороны Израиля, пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на иранские и сирийские официальные лица.

«Иран сообщил Асаду, что помощь его режиму будет носить ограниченный характер, если вообще будет оказана. <...> Иранский самолет, направлявшийся в Сирию в начале этой недели, развернулся из-за угрозы израильских авиаударов», – говорится в материале.

По сообщению издания, иранские официальные лица обвинили Асада в том, что он не подготовился к нападению оппозиционных боевиков, и заявили, что не могут отправить военное подкрепление из-за Израиля. 

WSJ отмечает, что израильское наступление за последний год ослабило иранское влияние на Ближнем Востоке. В частности, Израиль «уничтожил» палестинскую группировку «Хамас» в секторе Газа, ливанское движение «Хезболла», а также нанес удар по теневой военной сети Ирана в Сирии.

8 декабря вооруженные боевики захватили власть в Сирии, объявив о падении правительства президента Башара Асада. Сам Асад прибыл в Москву вместе с приближенными лицами, где они получили политическое убежище.

На фоне взятия Дамаска премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что приказал войскам «взять под контроль буферную зону» между Израилем и Сирией. Он также заявил, что Израиль занял военные посты, оставленные сирийскими войсками, не уточнив, вошли ли они на сирийскую территорию. Нетаньяху заявил, что свержение Асада является историческим днем в истории Ближнего Востока, поскольку, по его словам, этот режим служил центральным звеном «в оси зла Ирана». 

The New York Times со ссылкой на двух израильских чиновников 9 декабря сообщил, что израильские сухопутные войска продвинулись за пределы демилитаризованной зоны на границе Израиля и Сирии – это стало первым открытое вторжение на сирийскую территорию со времен арабо-израильской войны 1973 г. («Войны Судного дня»). 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

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