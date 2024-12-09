WSJ: Иран не отправил помощь Асаду из-за риска ударов Израиля
Иран не смог оказать помощь Башару Асаду в Сирии из-за угрозы атак на самолеты со стороны Израиля, пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на иранские и сирийские официальные лица.
«Иран сообщил Асаду, что помощь его режиму будет носить ограниченный характер, если вообще будет оказана. <...> Иранский самолет, направлявшийся в Сирию в начале этой недели, развернулся из-за угрозы израильских авиаударов», – говорится в материале.
По сообщению издания, иранские официальные лица обвинили Асада в том, что он не подготовился к нападению оппозиционных боевиков, и заявили, что не могут отправить военное подкрепление из-за Израиля.
WSJ отмечает, что израильское наступление за последний год ослабило иранское влияние на Ближнем Востоке. В частности, Израиль «уничтожил» палестинскую группировку «Хамас» в секторе Газа, ливанское движение «Хезболла», а также нанес удар по теневой военной сети Ирана в Сирии.
8 декабря вооруженные боевики захватили власть в Сирии, объявив о падении правительства президента Башара Асада. Сам Асад прибыл в Москву вместе с приближенными лицами, где они получили политическое убежище.
На фоне взятия Дамаска премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что приказал войскам «взять под контроль буферную зону» между Израилем и Сирией. Он также заявил, что Израиль занял военные посты, оставленные сирийскими войсками, не уточнив, вошли ли они на сирийскую территорию. Нетаньяху заявил, что свержение Асада является историческим днем в истории Ближнего Востока, поскольку, по его словам, этот режим служил центральным звеном «в оси зла Ирана».
The New York Times со ссылкой на двух израильских чиновников 9 декабря сообщил, что израильские сухопутные войска продвинулись за пределы демилитаризованной зоны на границе Израиля и Сирии – это стало первым открытое вторжение на сирийскую территорию со времен арабо-израильской войны 1973 г. («Войны Судного дня»).