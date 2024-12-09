США призвали сирийцев определиться с будущим военных баз России
У Вашингтона нет данных о состояний российских баз в Сирии, однако США считают, что решение об их дальнейшей судьбе должны принимать жители арабской республики, заявил официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер.
«У нас нет информации о состоянии этих баз и о том, что приходящий сирийский режим может или не может сделать в отношении них. Что касается позиции Соединенных Штатов по этим объектам, то в конечном счете это решение должны принимать сами сирийцы, а не народ Соединенных Штатов», – сказал Миллер на брифинге.
8 декабря отряды вооруженной оппозиции захватили власть в Сирии, объявив о падении правительства президента Башара Асада. Сам Асад бежал в Москву вместе с приближенными лицами, Россия предоставила им политическое убежище.