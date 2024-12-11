В Молдавии правительство хочет ввести режим ЧП из-за энергетического кризиса

5 декабря Президент Молдавии Майя Санду отправила в отставку главу министерства энергетики страны Виктора Парликова. Ранее в тот же день премьер-министр Молдавии Дорин Речан потребовал отставки Парликова. Речан также заявил, что возьмет на себя управление энергетическим сектором до тех пор, пока не будет найден новый министр.