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В Молдавии правительство хочет ввести режим ЧП из-за энергетического кризиса

Ведомости

Правительство Молдавии намерено обратиться в парламент с предложением ввести чрезвычайное положение в связи с энергетическим кризисом. Об этом сообщил премьер республики Дорин Речан на заседании правительства, передает «РИА Новости».

Режим предполагается ввести с 16 декабря, пояснил Речан. Кроме того, по его словам, из-за проблем с поставками газа возможны риски перебоев в электроснабжении.

Как заявил Речан, решение о введении режима ЧП и передаче его в парламент одобрено.

5 декабря Президент Молдавии Майя Санду отправила в отставку главу министерства энергетики страны Виктора Парликова. Ранее в тот же день премьер-министр Молдавии Дорин Речан потребовал отставки Парликова. Речан также заявил, что возьмет на себя управление энергетическим сектором до тех пор, пока не будет найден новый министр.

В конце ноября Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) Молдавии утвердило увеличение тарифов на газ по запросу компании «Молдовагаз». Тарифы для бытовых потребителей повысились до 16,75 лея за кубометр газа, включая НДС ($0,92).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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