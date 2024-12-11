В Молдавии правительство хочет ввести режим ЧП из-за энергетического кризиса
Правительство Молдавии намерено обратиться в парламент с предложением ввести чрезвычайное положение в связи с энергетическим кризисом. Об этом сообщил премьер республики Дорин Речан на заседании правительства, передает «РИА Новости».
Режим предполагается ввести с 16 декабря, пояснил Речан. Кроме того, по его словам, из-за проблем с поставками газа возможны риски перебоев в электроснабжении.
Как заявил Речан, решение о введении режима ЧП и передаче его в парламент одобрено.
5 декабря Президент Молдавии Майя Санду отправила в отставку главу министерства энергетики страны Виктора Парликова. Ранее в тот же день премьер-министр Молдавии Дорин Речан потребовал отставки Парликова. Речан также заявил, что возьмет на себя управление энергетическим сектором до тех пор, пока не будет найден новый министр.
В конце ноября Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) Молдавии утвердило увеличение тарифов на газ по запросу компании «Молдовагаз». Тарифы для бытовых потребителей повысились до 16,75 лея за кубометр газа, включая НДС ($0,92).