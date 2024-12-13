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Медведев: США намерены превратить Тайвань в свой форпост в Восточной Азии

Ведомости

Англосаксы в будущем намерены добиться провозглашения независимости Тайваня по примеру Косова, чтобы сделать из него свой форпост в Восточной Азии, полагает зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Об этом он написал в статье для журнала «Международная жизнь».

«На долгосрочную перспективу англосаксы ставят перед собой конкретную политическую цель – всесторонне переформатировать «островную идентичность». Это позволит размыть принцип «одного Китая», провозгласить независимость Тайваня по косовскому сценарию, подорвать статус-кво в Тайваньском проливе. А в дальнейшем – сформировать уже формально зависимый от США форпост в Восточной Азии», – говорится в публикации.

Для достижения этих целей, считает Медведев, применяется языковая сепарация, «взращивание местечкового национализма», продвижение западных ценностей, «чуждых китайской традиционной национальной культуре».

После начала спецоперации России на Украине Тайвань включили в перечень недружественных стран, который правительство РФ утвердило в ответ на санкции. При этом Россия не признает независимость островного государства и считает его частью Китая.

КНР считает главу Тайваня сепаратистом и постоянно возражает против любого взаимодействия между его правительством и иностранными чиновниками. В частности, в ноябре официальный представитель МИД КНР Мао Нин говорила, что вопрос Тайваня является «наиболее важным и чувствительным» в китайско-американских отношениях и Пекин выступает против любых форм официальных обменов между США и островом.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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