Медведев: США намерены превратить Тайвань в свой форпост в Восточной Азии
Англосаксы в будущем намерены добиться провозглашения независимости Тайваня по примеру Косова, чтобы сделать из него свой форпост в Восточной Азии, полагает зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Об этом он написал в статье для журнала «Международная жизнь».
«На долгосрочную перспективу англосаксы ставят перед собой конкретную политическую цель – всесторонне переформатировать «островную идентичность». Это позволит размыть принцип «одного Китая», провозгласить независимость Тайваня по косовскому сценарию, подорвать статус-кво в Тайваньском проливе. А в дальнейшем – сформировать уже формально зависимый от США форпост в Восточной Азии», – говорится в публикации.
Для достижения этих целей, считает Медведев, применяется языковая сепарация, «взращивание местечкового национализма», продвижение западных ценностей, «чуждых китайской традиционной национальной культуре».
После начала спецоперации России на Украине Тайвань включили в перечень недружественных стран, который правительство РФ утвердило в ответ на санкции. При этом Россия не признает независимость островного государства и считает его частью Китая.
КНР считает главу Тайваня сепаратистом и постоянно возражает против любого взаимодействия между его правительством и иностранными чиновниками. В частности, в ноябре официальный представитель МИД КНР Мао Нин говорила, что вопрос Тайваня является «наиболее важным и чувствительным» в китайско-американских отношениях и Пекин выступает против любых форм официальных обменов между США и островом.