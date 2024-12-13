Медведев: США намерены превратить Тайвань в свой форпост в Восточной Азии

КНР считает главу Тайваня сепаратистом и постоянно возражает против любого взаимодействия между его правительством и иностранными чиновниками. В частности, в ноябре официальный представитель МИД КНР Мао Нин говорила, что вопрос Тайваня является «наиболее важным и чувствительным» в китайско-американских отношениях и Пекин выступает против любых форм официальных обменов между США и островом.