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В АТОР назвали остановку продажи туров в Абхазию «воспитательной работой»

Ведомости

Вице-президент Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян сообщил, что для российских туристов Абхазия в качестве курорта временно закрыта, свое решение Мурадян назвал «воспитательной работой» с абхазским бизнесом, об этом этом он рассказал в интервью «Газете.Ru».

Причиной ограничения турпотока гендиректор туроператора Space Travel назвал отказ Абхазии ратифицировать инвестсоглашение с Россией. Ранее данный договор вызвал массовые протесты в стране, которые привели к отставке президента Аслана Бжании.

«Пока абхазы противостоят тем нормам, которые привели к отставке их президента, поэтому с абхазским бизнесом идет воспитательная работа – лишение турпотока из России, который был основным доходом государства», – рассказал вице-президент АТОР изданию.

По его словам, Минэкономразвития запретило российским туроператорам продавать туры в Абхазию после начала протестов в стране. Тем не менее россияне вправе самостоятельно покупать билеты и оплачивать проживание в республике.

«Запрет может быть снят только после выборов нового президента и стабилизации обстановки», – заключил Мурадян.

11 декабря «Ведомости» писали о продолжении обсуждения РФ с Абхазией вопроса отозванного парламентом республики инвестиционного соглашения, а также проблему касательно соцобеспечения абхазских граждан, приостановленного Москвой с сентября.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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