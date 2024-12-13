В АТОР назвали остановку продажи туров в Абхазию «воспитательной работой»
Вице-президент Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян сообщил, что для российских туристов Абхазия в качестве курорта временно закрыта, свое решение Мурадян назвал «воспитательной работой» с абхазским бизнесом, об этом этом он рассказал в интервью «Газете.Ru».
Причиной ограничения турпотока гендиректор туроператора Space Travel назвал отказ Абхазии ратифицировать инвестсоглашение с Россией. Ранее данный договор вызвал массовые протесты в стране, которые привели к отставке президента Аслана Бжании.
«Пока абхазы противостоят тем нормам, которые привели к отставке их президента, поэтому с абхазским бизнесом идет воспитательная работа – лишение турпотока из России, который был основным доходом государства», – рассказал вице-президент АТОР изданию.
По его словам, Минэкономразвития запретило российским туроператорам продавать туры в Абхазию после начала протестов в стране. Тем не менее россияне вправе самостоятельно покупать билеты и оплачивать проживание в республике.
«Запрет может быть снят только после выборов нового президента и стабилизации обстановки», – заключил Мурадян.
11 декабря «Ведомости» писали о продолжении обсуждения РФ с Абхазией вопроса отозванного парламентом республики инвестиционного соглашения, а также проблему касательно соцобеспечения абхазских граждан, приостановленного Москвой с сентября.