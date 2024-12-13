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Италия предоставила гражданство президенту Аргентины Милею

Ведомости

Президент Аргентины Хавьер Милей получит гражданство Италии – об этом будет объявлено во время его визита в страну 13 декабря, пишет Il Post.

По данным издания, у Милея «были калабрийские бабушки и дедушки, которые эмигрировали в Аргентину в начале XX века».

Отмечается, что это решение станет дипломатическим шагом по укреплению контакта с Аргентиной для председателя Совета министров Италии Джорджи Мелони. Для Италии предпочтительно иметь новые торговые точки и отношения со странами Южной Америки на фоне риска введения новых пошлин со стороны США.

По данным издания, младшая сестра аргентинского президента Карина Милей, генеральный секретарь президентства Аргентины, также получит итальянское гражданство.

5 декабря профсоюзы и общественные организации Аргентины вышли на акцию протеста против политики Мильера. На площади перед зданием правительства собрались несколько тысяч человек. Митинг проходил под лозунгом «Родина не продается». Протестующие также выступают в защиту бесплатного образования и производственного сектора страны.

Либертарианец Милей был избран президентом Аргентины в ноябре 2023 г. Он победил во втором туре президентских выборов в Аргентине, набрав 55,7% голосов избирателей. Агентство Reuters писало, что он одержал победу, поставив перед собой задачу применить радикальные взгляды для улучшения ситуации в экономике, страдающей от инфляции в трёхзначных цифрах, надвигающейся рецессии и растущей бедности.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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Телефон: +7 495 956-34-58

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