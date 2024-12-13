Италия предоставила гражданство президенту Аргентины Милею

Либертарианец Милей был избран президентом Аргентины в ноябре 2023 г. Он победил во втором туре президентских выборов в Аргентине, набрав 55,7% голосов избирателей. Агентство Reuters писало, что он одержал победу, поставив перед собой задачу применить радикальные взгляды для улучшения ситуации в экономике, страдающей от инфляции в трёхзначных цифрах, надвигающейся рецессии и растущей бедности.