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Блинкен попросил Ирак заблокировать перевозку оружия из Ирана в Сирию

Ведомости

Госсекретарь США Энтони Блинкен обратился к премьер-министру Ирака Мохаммеду Аль-Судани с просьбой заблокировать транспортировку оружия из Ирана в Сирию через иракскую территорию, сообщает Bloomberg со ссылкой на источник.

По словам источника, который является американским чиновником, Блинкен заявил, что Сирия остается в нестабильном состоянии, и США считают необходимым не допустить попадания оружия в руки поддерживаемых Ираном группировок из-за риска большей дестабилизации страны.

Госсекретарь также попросил Аль-Судани принять меры против поддерживаемых Ираном шиитских ополченцев в Ираке.

8 декабря сирийские вооруженные группировки, не согласные с нахождением у власти Асада, объявили о захвате столицы страны Дамаска, падении прежнего правительства и бегстве президента Башара Асада из страны.

11 декабря заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх заявила, что США сохраняют свое присутствие в Сирии и не делают никаких корректировок дислокации своих сил в регионе, чтобы не дать ИГИЛ (организация признана террористической и запрещена в РФ)воспользоваться ситуацией в стране.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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