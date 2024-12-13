Блинкен попросил Ирак заблокировать перевозку оружия из Ирана в Сирию

11 декабря заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх заявила, что США сохраняют свое присутствие в Сирии и не делают никаких корректировок дислокации своих сил в регионе, чтобы не дать ИГИЛ (организация признана террористической и запрещена в РФ) воспользоваться ситуацией в стране.