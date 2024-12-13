Блинкен попросил Ирак заблокировать перевозку оружия из Ирана в Сирию
Госсекретарь США Энтони Блинкен обратился к премьер-министру Ирака Мохаммеду Аль-Судани с просьбой заблокировать транспортировку оружия из Ирана в Сирию через иракскую территорию, сообщает Bloomberg со ссылкой на источник.
По словам источника, который является американским чиновником, Блинкен заявил, что Сирия остается в нестабильном состоянии, и США считают необходимым не допустить попадания оружия в руки поддерживаемых Ираном группировок из-за риска большей дестабилизации страны.
Госсекретарь также попросил Аль-Судани принять меры против поддерживаемых Ираном шиитских ополченцев в Ираке.
8 декабря сирийские вооруженные группировки, не согласные с нахождением у власти Асада, объявили о захвате столицы страны Дамаска, падении прежнего правительства и бегстве президента Башара Асада из страны.
11 декабря заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх заявила, что США сохраняют свое присутствие в Сирии и не делают никаких корректировок дислокации своих сил в регионе, чтобы не дать ИГИЛ