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Макрон призвал народ Грузии не отказываться от вступления в ЕС

Ведомости

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал народ Грузии не сдаваться на пути к вступлению в ЕС. С таким заявлением он выступил в специальном видеообращением к грузинскому народу, которое транслировалось местными телеканалами.

При этом, добавил он, если сотрудники правоохранительных органов будут подавлять «мирные» митинги, то Грузия уже не сможет двигаться по европейскому пути.

«Европейские стремления грузинского народа, записанные в конституции Грузии, не могут быть преданы. Европейская мечта Грузии не должна угаснуть. Этот выбор европейского пути – ваше суверенное решение, этот выбор присоединения к европейской семье – то, что сегодня мирно выражают в Тбилиси и нескольких десятках городов страны», – заявил французский президент (цитата по «Интерфаксу»).

Он отметил, что Европа не применяет угрозы, не стремится к хаосу, не пытается дестабилизировать ситуацию у соседей и подчинить их военными методами. Макрон добавил, что Европа уважает суверенные решения народов, их историю и самобытность, не навязывая свои взгляды на национальные интересы. Евросоюз признает территориальную целостность Грузии и не поддерживает сепаратистские движения.

Ранее действующий президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что не планирует покидать президентский дворец после 29 декабря, когда срок ее полномочий будет окончен.

26 октября в Грузии состоялись выборы в парламент, по результатам которых правящая партия «Грузинская мечта» сохранила большинство. Оппозиция итоги голосования не признала и потребовала провести новые выборы. Аналогичное требование выдвинула и Зурабишвили.

4 ноября в Грузии прошел первый массовый митинг, после акции повторялись.

14 декабря в Грузии пройдут выборы президента. Согласно действующей грузинской конституции, в стране не проходят прямые выборы, а президент избирается коллегией выборщиков.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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