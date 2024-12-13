Макрон призвал народ Грузии не отказываться от вступления в ЕС

Он отметил, что Европа не применяет угрозы, не стремится к хаосу, не пытается дестабилизировать ситуацию у соседей и подчинить их военными методами. Макрон добавил, что Европа уважает суверенные решения народов, их историю и самобытность, не навязывая свои взгляды на национальные интересы. Евросоюз признает территориальную целостность Грузии и не поддерживает сепаратистские движения.