Украинский депутат назвал провальной идею с миротворцами и приглашением в НАТО
Когда идея с европейскими миротворцами и приглашением в НАТО провалится, президенту Украины Владимиру Зеленскому останется только один выход – снижение мобилизационного возраста, заявил депутат Верховной Рады Александр Дубинский в своем Telegram-канале.
«Идея про контракт для тех, кому 18-25 – первый шаг к этому решению [снижению возраста мобилизации]. Сделав службу для этого возрастного отрезка “добровольной”, под нее мобилизуют всех, кто попадет под руку», – написал Дубинский.
Депутат выразил мнение, что «положить этому жертвоприношению конец» способен только избранный президент США Дональд Трамп, если он этого захочет.
«Иначе кровавый комик реально отправит на фронт 18-ти летних, 16-ти летних, и женщин, и собак, и кошек», – добавил Дубинский.
В настоящее время Дубинский находится в СИЗО в связи с обвинением в госизмене и участии в преступной организации. Он был взят под стражу в ноябре 2023 г. Следствие полагает, что депутат вместе с другими фигурантами якобы по заданию российских спецслужб пытался расшатать общественно-политическую ситуацию на Украине и дискредитировать Киев на международной арене.
5 декабря министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что не исключает возможности участия ФРГ в миротворческих силах после прекращения огня на Украине.