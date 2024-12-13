Украинский депутат назвал провальной идею с миротворцами и приглашением в НАТО

В настоящее время Дубинский находится в СИЗО в связи с обвинением в госизмене и участии в преступной организации. Он был взят под стражу в ноябре 2023 г. Следствие полагает, что депутат вместе с другими фигурантами якобы по заданию российских спецслужб пытался расшатать общественно-политическую ситуацию на Украине и дискредитировать Киев на международной арене.