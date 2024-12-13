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Украинский депутат назвал провальной идею с миротворцами и приглашением в НАТО

Ведомости

Когда идея с европейскими миротворцами и приглашением в НАТО провалится, президенту Украины Владимиру Зеленскому останется только один выход – снижение мобилизационного возраста, заявил депутат Верховной Рады Александр Дубинский в своем Telegram-канале.

«Идея про контракт для тех, кому 18-25 – первый шаг к этому решению [снижению возраста мобилизации]. Сделав службу для этого возрастного отрезка “добровольной”, под нее мобилизуют всех, кто попадет под руку», – написал Дубинский.

Депутат выразил мнение, что «положить этому жертвоприношению конец» способен только избранный президент США Дональд Трамп, если он этого захочет.

«Иначе кровавый комик реально отправит на фронт 18-ти летних, 16-ти летних, и женщин, и собак, и кошек», – добавил Дубинский.

В настоящее время Дубинский находится в СИЗО в связи с обвинением в госизмене и участии в преступной организации. Он был взят под стражу в ноябре 2023 г. Следствие полагает, что депутат вместе с другими фигурантами якобы по заданию российских спецслужб пытался расшатать общественно-политическую ситуацию на Украине и дискредитировать Киев на международной арене.

5 декабря министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что не исключает возможности участия ФРГ в миротворческих силах после прекращения огня на Украине.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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