СМИ: Турция готова сбивать самолеты Израиля из-за поддержки курдов

Уточняется, что о своей позиции высокопоставленные представители из Анкары сообщили «Голосу Турции». По данным издания, не так давно курды в Сирии обратились к Израилю за поддержкой в борьбе против поддерживаемой Турцией Сирийской национальной армии (СНА). Речь также шла об использовании авиации против протурецких сил.