СМИ: Турция готова сбивать самолеты Израиля из-за поддержки курдов
Турецкие силы готовы сбивать израильскую авиацию, если еврейское государство поддержит курдов. Об этом сообщается в Telegram-канале «Yeni Şafak на русском».
Уточняется, что о своей позиции высокопоставленные представители из Анкары сообщили «Голосу Турции». По данным издания, не так давно курды в Сирии обратились к Израилю за поддержкой в борьбе против поддерживаемой Турцией Сирийской национальной армии (СНА). Речь также шла об использовании авиации против протурецких сил.
«В Турции осведомлены об этом. Наши ведомства заранее дали Израилю понять, что ни при каких обстоятельствах не потерпят поддержки террористов PKK/YPG, входящих в состав SDF, со стороны израильских военно-воздушных сил (ВВС) или других сил», – подчеркнул собеседник.
Источник добавил, что если Израиль решится на помощь курдам, турецкие системы противовоздушной обороны (ПВО) и истребители готовы уничтожить их. Подчеркивается, что необходимые приказы уже переданы генштабу турецкой армии. Прежде Израиль не наносил удары по СНА, обращает внимание издание.
9 декабря официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер заявил, что, по мнению США, сирийские курды играют важную роль в борьбе с «Исламским государством» (ИГ,
8 декабря вооруженная оппозиция захватила власть в Сирии, заявив, что правительство президента Башара Асада пало. Асад и его приближенные получили политическое убежище в Москве. В тот же день СНА начала операцию в сирийском Манбидже, подконтрольном Рабочей партии Курдистана. Турция и курдский народ находятся в многолетнем национально-этническом конфликте.