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СМИ: Турция готова сбивать самолеты Израиля из-за поддержки курдов

Ведомости

Турецкие силы готовы сбивать израильскую авиацию, если еврейское государство поддержит курдов. Об этом сообщается в Telegram-канале «Yeni Şafak на русском».

Уточняется, что о своей позиции высокопоставленные представители из Анкары сообщили «Голосу Турции». По данным издания, не так давно курды в Сирии обратились к Израилю за поддержкой в борьбе против поддерживаемой Турцией Сирийской национальной армии (СНА). Речь также шла об использовании авиации против протурецких сил.

«В Турции осведомлены об этом. Наши ведомства заранее дали Израилю понять, что ни при каких обстоятельствах не потерпят поддержки террористов PKK/YPG, входящих в состав SDF, со стороны израильских военно-воздушных сил (ВВС) или других сил», – подчеркнул собеседник.

Источник добавил, что если Израиль решится на помощь курдам, турецкие системы противовоздушной обороны (ПВО) и истребители готовы уничтожить их. Подчеркивается, что необходимые приказы уже переданы генштабу турецкой армии. Прежде Израиль не наносил удары по СНА, обращает внимание издание.

9 декабря официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер заявил, что, по мнению США, сирийские курды играют важную роль в борьбе с «Исламским государством» (ИГ, организация признана террористической и запрещена в РФ) и охраной тюрем, где содержатся тысячи террористов.

8 декабря вооруженная оппозиция захватила власть в Сирии, заявив, что правительство президента Башара Асада пало. Асад и его приближенные получили политическое убежище в Москве. В тот же день СНА начала операцию в сирийском Манбидже, подконтрольном Рабочей партии Курдистана. Турция и курдский народ находятся в многолетнем национально-этническом конфликте.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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