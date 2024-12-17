Reuters: НАТО взяла на себя координацию доставки военной помощи Украине

Reuters: НАТО взяла на себя координацию доставки военной помощи УкраинеДо этого организацией поставок занимался Вашингтон, пишет агентство
Североатлантический альянс взял на себя координацию западной военной помощи Украине, пишет Reuters со ссылкой на источники. Это происходит на фоне возвращения в Белый дом республиканца Дональда Трампа.
«НАТО взяло на себя координацию западной военной помощи Украине от Соединенных Штатов, как и планировалось», – говорится в материале.
В то же время, даже при передачи координации альянсу США при Трампе могут нанести Украине «серьезный удар», сократив ее поддержку, поскольку они являются доминирующей державой альянса и поставляют большую часть вооружений Киеву.
10 ноября Politico со ссылкой на экспертов сообщило, что Трамп может добиться вывода США из НАТО в обход конгресса, сославшись на президентские полномочия в вопросах внешней политики. Принятый в прошлом году законопроект не позволяет принимать президенту решение о выходе США из альянса без одобрения конгресса, но у Трампа может быть способ обойти запрет, отмечало издание.
Трамп еще во время предвыборной кампании 2016 г. встревожил союзников, предупредив, что США под его руководством могут отказаться от своих договорных обязательств по НАТО и встать на защиту только тех стран, которые к 2024 г. будут тратить на оборону 2% ВВП.
При этом в Польше предположили, что заявлениями о выходе США из НАТО республиканец пытается мобилизовать союзников. Об этом 10 декабря этого года заявил министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.