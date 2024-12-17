Reuters: НАТО взяла на себя координацию доставки военной помощи Украине

Трамп еще во время предвыборной кампании 2016 г. встревожил союзников, предупредив, что США под его руководством могут отказаться от своих договорных обязательств по НАТО и встать на защиту только тех стран, которые к 2024 г. будут тратить на оборону 2% ВВП.