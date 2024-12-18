Премьер-министром Киргизии стал Адылбек Касымалиев
Адылбек Касымалиев назначен новым премьер-министром Киргизии. Соответствующий указ подписал президент Садыр Жапаров, сообщается в Telegram-канале главы республики.
В сообщении говорится, что Касымалиев получил должность председателя кабинета министров Киргизии – руководителя администрации президента Киргизии и освобожден от исполнения обязанностей первого заместителя председателя кабинета министров.
Утром 16 декабря президент Жапаров своим указом отправил в отставку премьер-министра и главу администрации президента Акылбека Жапарова. В документе уточнялось, что экс-премьер переходит на новую работу, подробности не приводились. Исполняющим обязанности председателя правительства и главы администрации президента был назначен Касымалиев.
Уход экс-премьера Жапарова с поста произошел на фоне скандала в Государственной налоговой службе (ГНС). Вечером 6 декабря председатель ГНС Алтынбек Абдувапов и его заместитель Исламбек Кыдыргычов были арестованы. Следствие полагает, что они дали возможность «отдельным группам представителей бизнеса» уклоняться от налогов в крупных масштабах, выводить свои реальные доходы в тень, нанося тем самым непоправимый урон экономике. По данным Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ), общий ущерб оценивается в 3,2 млрд сомов ($36,8 млн).
Касымалиев занимал пост первого зампредседателя киргизского кабмина с июня 2022 г. Прежде, с 2015 по 2018 гг. он был министром финансов республики, после чего перешел на должность директора Фонда социального партнерства по развитию регионов, которую занимал до 2021 г. В 2021 г. был замруководителя администрации президента, а потом, до 2022 г. – членом правления Венгерско-Кыргызского фонда развития.