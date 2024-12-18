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Премьер-министром Киргизии стал Адылбек Касымалиев

Ведомости

Адылбек Касымалиев назначен новым премьер-министром Киргизии. Соответствующий указ подписал президент Садыр Жапаров, сообщается в Telegram-канале главы республики.

В сообщении говорится, что Касымалиев получил должность председателя кабинета министров Киргизии – руководителя администрации президента Киргизии и освобожден от исполнения обязанностей первого заместителя председателя кабинета министров.

Утром 16 декабря президент Жапаров своим указом отправил в отставку премьер-министра и главу администрации президента Акылбека Жапарова. В документе уточнялось, что экс-премьер переходит на новую работу, подробности не приводились. Исполняющим обязанности председателя правительства и главы администрации президента был назначен Касымалиев.

Уход экс-премьера Жапарова с поста произошел на фоне скандала в Государственной налоговой службе (ГНС). Вечером 6 декабря председатель ГНС Алтынбек Абдувапов и его заместитель Исламбек Кыдыргычов были арестованы. Следствие полагает, что они дали возможность «отдельным группам представителей бизнеса» уклоняться от налогов в крупных масштабах, выводить свои реальные доходы в тень, нанося тем самым непоправимый урон экономике. По данным Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ), общий ущерб оценивается в 3,2 млрд сомов ($36,8 млн).

Касымалиев занимал пост первого зампредседателя киргизского кабмина с июня 2022 г. Прежде, с 2015 по 2018 гг. он был министром финансов республики, после чего перешел на должность директора Фонда социального партнерства по развитию регионов, которую занимал до 2021 г. В 2021 г. был замруководителя администрации президента, а потом, до 2022 г. – членом правления Венгерско-Кыргызского фонда развития.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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