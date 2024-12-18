Премьер-министром Киргизии стал Адылбек Касымалиев

Касымалиев занимал пост первого зампредседателя киргизского кабмина с июня 2022 г. Прежде, с 2015 по 2018 гг. он был министром финансов республики, после чего перешел на должность директора Фонда социального партнерства по развитию регионов, которую занимал до 2021 г. В 2021 г. был замруководителя администрации президента, а потом, до 2022 г. – членом правления Венгерско-Кыргызского фонда развития.