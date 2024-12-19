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Владимир Путин предложил назначить Краснова генпрокурором на второй срок

Ведомости

В Совет Федерации было отправлено представление президента РФ Владимира Путина о назначении Игоря Краснова на должность генпрокурора России на второй срок, сообщил глава комитета верхней палаты парламента по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас в своем Telegram-канале.

«В соответствии с Конституцией и федеральным законом о прокуратуре в СФ поступило представление российского лидера для назначения на должность генерального прокурора страны Игоря Викторовича Краснова», – написал Клишас.

Совфед проведет собрание по этому вопросу 19 декабря. Клишас рассказал ТАСС, что 20 декабря на завершающем осеннюю сессию пленарном заседании госорган примет решение в отношении Краснова.

Генпрокурор и его заместители назначаются на посты после одобрения верхней палаты парламента и освобождаются от должности президентом. У СФ есть неделя со дня получения представления по кандидатуре, после чего он должен проинформировать главу государства о своем решении. Срок полномочий генпрокурора составляет пять лет. Игорь Краснов занимает этот пост с 22 января 2020 г.

9 декабря «Ведомости» писали о заявлении генпрокурора касательно увеличения количества выявленных взяток более чем на 30% относительно предыдущего года. По его словам, число фактов получения подкупа в России превысило 6600. В заключение Краснов подчеркнул, что подобные цифры скорее «иллюстрируют усилия правоохранительных органов по их выявлению, чем динамику коррупции».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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