Владимир Путин предложил назначить Краснова генпрокурором на второй срок

Генпрокурор и его заместители назначаются на посты после одобрения верхней палаты парламента и освобождаются от должности президентом. У СФ есть неделя со дня получения представления по кандидатуре, после чего он должен проинформировать главу государства о своем решении. Срок полномочий генпрокурора составляет пять лет. Игорь Краснов занимает этот пост с 22 января 2020 г.