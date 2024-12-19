Владимир Путин предложил назначить Краснова генпрокурором на второй срок
В Совет Федерации было отправлено представление президента РФ Владимира Путина о назначении Игоря Краснова на должность генпрокурора России на второй срок, сообщил глава комитета верхней палаты парламента по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас в своем Telegram-канале.
«В соответствии с Конституцией и федеральным законом о прокуратуре в СФ поступило представление российского лидера для назначения на должность генерального прокурора страны Игоря Викторовича Краснова», – написал Клишас.
Совфед проведет собрание по этому вопросу 19 декабря. Клишас рассказал ТАСС, что 20 декабря на завершающем осеннюю сессию пленарном заседании госорган примет решение в отношении Краснова.
Генпрокурор и его заместители назначаются на посты после одобрения верхней палаты парламента и освобождаются от должности президентом. У СФ есть неделя со дня получения представления по кандидатуре, после чего он должен проинформировать главу государства о своем решении. Срок полномочий генпрокурора составляет пять лет. Игорь Краснов занимает этот пост с 22 января 2020 г.
9 декабря «Ведомости» писали о заявлении генпрокурора касательно увеличения количества выявленных взяток более чем на 30% относительно предыдущего года. По его словам, число фактов получения подкупа в России превысило 6600. В заключение Краснов подчеркнул, что подобные цифры скорее «иллюстрируют усилия правоохранительных органов по их выявлению, чем динамику коррупции».