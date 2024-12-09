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Краснов сообщил об увеличении числа выявленных взяток более чем на 30%

Ведомости

Количество выявленных в текущем году фактов получения взяток в России превысило 6600, что больше чем на 30% превышает показатель за 2023 г. Об этом сообщил в интервью ТАСС генеральный прокурор РФ Игорь Краснов.

«Цифры говорят, что на протяжении нескольких лет количество таких фактов продолжает расти. Однако это скорее иллюстрирует усилия правоохранительных органов по их выявлению, чем динамику коррупции», – уточнил Краснов.

Говоря о взяткодателях, генпрокурор добавил, что ежегодно таких фактов выявляется около 5500. По его словам, примеров, когда чиновники отказываются от взяток, становится все больше. Важную роль играет профилактика. Особенно значим потенциал антикоррупционных требований в сфере закупок, которые позволяют отстранять участников, уличенных в коррупционных схемах, отметил Краснов.

В августе председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин заявил, что в 2024 г. в суды поступили дела в отношении 88 обвиняемых в коррупции в сфере оборонно-промышленного комплекса, из них 48 лиц – фигуранты уголовных дел о взятках.

По данным ведомства, за первое полугодие этого года СК направил в суды на 14% больше уголовных дел о коррупции, чем за аналогичный период 2023 г. Общее количество лиц по направленным делам составило почти 7000 человек.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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