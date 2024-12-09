Краснов сообщил об увеличении числа выявленных взяток более чем на 30%
Количество выявленных в текущем году фактов получения взяток в России превысило 6600, что больше чем на 30% превышает показатель за 2023 г. Об этом сообщил в интервью ТАСС генеральный прокурор РФ Игорь Краснов.
«Цифры говорят, что на протяжении нескольких лет количество таких фактов продолжает расти. Однако это скорее иллюстрирует усилия правоохранительных органов по их выявлению, чем динамику коррупции», – уточнил Краснов.
Говоря о взяткодателях, генпрокурор добавил, что ежегодно таких фактов выявляется около 5500. По его словам, примеров, когда чиновники отказываются от взяток, становится все больше. Важную роль играет профилактика. Особенно значим потенциал антикоррупционных требований в сфере закупок, которые позволяют отстранять участников, уличенных в коррупционных схемах, отметил Краснов.
В августе председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин заявил, что в 2024 г. в суды поступили дела в отношении 88 обвиняемых в коррупции в сфере оборонно-промышленного комплекса, из них 48 лиц – фигуранты уголовных дел о взятках.
По данным ведомства, за первое полугодие этого года СК направил в суды на 14% больше уголовных дел о коррупции, чем за аналогичный период 2023 г. Общее количество лиц по направленным делам составило почти 7000 человек.