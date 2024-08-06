СК озвучил число обвиняемых по делам о коррупции в сфере ОПК за этот год
В этом году в суды поступили дела в отношении 88 обвиняемых в коррупции в сфере оборонно-промышленного комплекса (ОПК), заявил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.
«В текущем году в суды направлены уголовные дела о коррупции в сфере ОПК в отношении 88 обвиняемых, из них 48 лиц – фигуранты уголовных дел о взятках», – сказал он во время оперативного совещания по вопросам расследования преступлений коррупционной направленности.
По данным ведомства, за первое полугодие 2024 г. СК направил в суды на 14% больше уголовных дел о коррупции, чем за аналогичный период прошлого года. Общее количество лиц по направленным делам составило почти 7000 человек. Среди всех преобладают дела о взяточничестве. Возросло число уголовных дел в отношении лиц, обладающих особым правовым статусом, отметили в пресс-службе.
6 августа был арестован бывший начальник Центрального вещевого управления Минобороны России, заместитель генерального директора ООО «Текстильная торговая компания» (группа компаний «Чайковский текстиль») Владимир Демчик. Он подозревается в получении взятки в особо крупном размере. Взятку передали для того, чтобы «заручиться покровительством Демчика» по привлечению коммерческой организации к исполнению госконтрактов.