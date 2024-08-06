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СК озвучил число обвиняемых по делам о коррупции в сфере ОПК за этот год

Ведомости

В этом году в суды поступили дела в отношении 88 обвиняемых в коррупции в сфере оборонно-промышленного комплекса (ОПК), заявил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

«В текущем году в суды направлены уголовные дела о коррупции в сфере ОПК в отношении 88 обвиняемых, из них 48 лиц – фигуранты уголовных дел о взятках», – сказал он во время оперативного совещания по вопросам расследования преступлений коррупционной направленности.

По данным ведомства, за первое полугодие 2024 г. СК направил в суды на 14% больше уголовных дел о коррупции, чем за аналогичный период прошлого года. Общее количество лиц по направленным делам составило почти 7000 человек. Среди всех преобладают дела о взяточничестве. Возросло число уголовных дел в отношении лиц, обладающих особым правовым статусом, отметили в пресс-службе.

6 августа был арестован бывший начальник Центрального вещевого управления Минобороны России, заместитель генерального директора ООО «Текстильная торговая компания» (группа компаний «Чайковский текстиль») Владимир Демчик. Он подозревается в получении взятки в особо крупном размере. Взятку передали для того, чтобы «заручиться покровительством Демчика» по привлечению коммерческой организации к исполнению госконтрактов.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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