СК озвучил число обвиняемых по делам о коррупции в сфере ОПК за этот год

По данным ведомства, за первое полугодие 2024 г. СК направил в суды на 14% больше уголовных дел о коррупции, чем за аналогичный период прошлого года. Общее количество лиц по направленным делам составило почти 7000 человек. Среди всех преобладают дела о взяточничестве. Возросло число уголовных дел в отношении лиц, обладающих особым правовым статусом, отметили в пресс-службе.