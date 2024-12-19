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Путин: России хватит сил на восстановление новых регионов

Ведомости

У России хватит средств на восстановление новых территорий, работа уже ведется. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии.

«Хватит, даже сомнений в этом быть не должно. У нас огромная программа для восстановления и развития этих территорий, она рассчитана до 2030 г. И там работа ведется уже и будет вестись по целому ряду направлений», – подтвердил Путин.

В ближайшие пять – шесть лет в новых регионах планируется построить 20 000 объектов. На данный момент на новых территориях восстановлены 21 000 объектов: 11 000 – за счет федерального бюджета, 10 000 – за счет регионов-шефов.

«Хочу прямо в камеру посмотреть и поблагодарить руководителей и жителей этих регионов за эту огромную помощь. Это общегосударственная задача», – подчеркнул Путин.

В октябре 2022 г. Путин подписал федеральные законы о принятии в состав РФ четырех новых субъектов: Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), Запорожской и Херсонской областей. Таким образом, число субъектов РФ увеличится с 85 до 89.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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