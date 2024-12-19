Путин: России хватит сил на восстановление новых регионов
У России хватит средств на восстановление новых территорий, работа уже ведется. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии.
«Хватит, даже сомнений в этом быть не должно. У нас огромная программа для восстановления и развития этих территорий, она рассчитана до 2030 г. И там работа ведется уже и будет вестись по целому ряду направлений», – подтвердил Путин.
В ближайшие пять – шесть лет в новых регионах планируется построить 20 000 объектов. На данный момент на новых территориях восстановлены 21 000 объектов: 11 000 – за счет федерального бюджета, 10 000 – за счет регионов-шефов.
«Хочу прямо в камеру посмотреть и поблагодарить руководителей и жителей этих регионов за эту огромную помощь. Это общегосударственная задача», – подчеркнул Путин.
В октябре 2022 г. Путин подписал федеральные законы о принятии в состав РФ четырех новых субъектов: Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), Запорожской и Херсонской областей. Таким образом, число субъектов РФ увеличится с 85 до 89.