Путин: западные СМИ не осудили убийство Кириллова
Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов был убит общественно опасным способом, западные СМИ не осудили этот факт. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии.
«Вы сказали «покушение» – поздравляю! Вы сейчас косвенно подтвердили, что это был теракт», – заявил Путин, отвечая на вопрос журналиста NBC Кира Симмонса.
По словам Путина, Киев неоднократно совершал такие преступления против россиян, в частности в Курской области, в том числе были убиты журналисты.
«Совершали теракты в отношении журналистов, мы ни разу не слышали – я сейчас не вас имею в виду лично, а от западного журналистского корпуса – ни разу не слышали осуждения подобным терактам. Но я вам благодарен хотя за то, что вы об этом вспомнили», – сказал президент РФ.
17 декабря Кириллов и его помощник погибли в результате взрыва в жилом комплексе на юго-востоке Москвы. На следующий день представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко сообщила, что задержан вероятный исполнитель убийства – 29-летний гражданин Узбекистана. Во время допроса подозреваемый рассказал, что по заданию украинских спецслужб прибыл в Москву и получил самодельное взрывное устройство, которое установил на припаркованном у подъезда электросамокате. За совершение теракта мужчине пообещали $100 000 и выезд в одну из стран Европы. Возбуждены уголовные дела по статьям «убийство», «теракт» и «незаконный оборот взрывчатых веществ».
The New York Times писала, что служба безопасности Украины (СБУ) взяла на себя ответственность за теракт. Представитель украинской спецслужбы заявил изданию, что СБУ считала Кириллова своей «законной целью».