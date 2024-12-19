Путин: западные СМИ не осудили убийство Кириллова

«Совершали теракты в отношении журналистов, мы ни разу не слышали – я сейчас не вас имею в виду лично, а от западного журналистского корпуса – ни разу не слышали осуждения подобным терактам. Но я вам благодарен хотя за то, что вы об этом вспомнили», – сказал президент РФ.