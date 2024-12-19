Президент РФ заявил о «растерзании» православной церкви на Украине

«Они ведь даже не атеисты, эти люди. Атеисты это тоже люди, которые во что-то верят. Они верят в то, что Бога нет. Но это их вера, их убеждение. А это не атеисты, просто это люди вообще без всякой веры, такие безбожники. Ведь они, ну, этнические евреи, но кто их видел в синагоге? По-моему, в синагоге их никто не видел. Они вроде как и не православные, потому что в церквах тоже не бывают. Они уж точно не приверженцы ислама, потому что и в мечети они вряд ли появляются. Это люди без роду без племени, им ничего не дорого, что дорого нам и подавляющей части украинского народа. Они удерут когда-то и будут ходить не в церковь, а на пляж», – объяснил российский лидер.