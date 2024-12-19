Путин: россияне «отошли от края пропасти»
Российский лидер Владимир Путин считает, что за время своего президентства не просто уберег Россию: россияне «отошли от края пропасти». Об этом он заявил в ходе прямой линии.
«Не просто уберег – я считаю, что мы отошли от края пропасти, потому что всё, что происходило с Россией до этого и после, вело нас к полному, фактически тотальному, полной тотальной утрате нашего суверенитета. А без суверенитета Россия существовать как самостоятельное государство не может», – выразил уверенность Путин.
Такое заявление Путин сделал, отвечая на вопрос журналиста BBC Стива Розенберга. Последний спросил, считает ли Путин, что смог уберечь Россию за 25 лет своего правления, о чем просил его первый президент РФ Борис Ельцин во время передачи власти в 1999 г.
Путин напомнил, что до определённого момента к Ельцину относились покровительственно и даже не замечали его склонности к алкоголю, считая его очень приятным в западных кругах. Но, по словам президента, стоило ему поднять голос в защиту Югославии, заявив о нарушении международного права и Устава ООН и о недопустимости ударов по Белграду, столицы европейского государства, без санкции Совета Безопасности, как его тут же начали преследовать, обзывать «алкашом» и давать прочие негативные характеристики. Путин спросил у аудитории, помнят ли они эти события.
Путин также попросил напомнить британским читателям, что Россия находится на первом в мире месте по паритету покупательной способности.