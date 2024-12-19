Путин: россияне «отошли от края пропасти»

Путин напомнил, что до определённого момента к Ельцину относились покровительственно и даже не замечали его склонности к алкоголю, считая его очень приятным в западных кругах. Но, по словам президента, стоило ему поднять голос в защиту Югославии, заявив о нарушении международного права и Устава ООН и о недопустимости ударов по Белграду, столицы европейского государства, без санкции Совета Безопасности, как его тут же начали преследовать, обзывать «алкашом» и давать прочие негативные характеристики. Путин спросил у аудитории, помнят ли они эти события.