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Путин: россияне «отошли от края пропасти»

Ведомости

Российский лидер Владимир Путин считает, что за время своего президентства не просто уберег Россию: россияне «отошли от края пропасти». Об этом он заявил в ходе прямой линии.

«Не просто уберег – я считаю, что мы отошли от края пропасти, потому что всё, что происходило с Россией до этого и после, вело нас к полному, фактически тотальному, полной тотальной утрате нашего суверенитета. А без суверенитета Россия существовать как самостоятельное государство не может», – выразил уверенность Путин.

Такое заявление Путин сделал, отвечая на вопрос журналиста BBC Стива Розенберга. Последний спросил, считает ли Путин, что смог уберечь Россию за 25 лет своего правления, о чем просил его первый президент РФ Борис Ельцин во время передачи власти в 1999 г.

Путин напомнил, что до определённого момента к Ельцину относились покровительственно и даже не замечали его склонности к алкоголю, считая его очень приятным в западных кругах. Но, по словам президента, стоило ему поднять голос в защиту Югославии, заявив о нарушении международного права и Устава ООН и о недопустимости ударов по Белграду, столицы европейского государства, без санкции Совета Безопасности, как его тут же начали преследовать, обзывать «алкашом» и давать прочие негативные характеристики. Путин спросил у аудитории, помнят ли они эти события.

Путин также попросил напомнить британским читателям, что Россия находится на первом в мире месте по паритету покупательной способности.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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