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Захарова заявила о приглашении на 9 Мая стран антигитлеровской коалиции

Ведомости

Россия пригласит на празднование 80-летия Дня Победы в Москве в 2025 г. представителей стран антигитлеровской коалиции, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«На мероприятиях 9 мая ежегодно присутствуют представители стран антигитлеровской коалиции, в том числе ветераны, видные политические и общественные деятели. Так же будет и в год 80-летия Победы», – сказала дипломат (цитата по ТАСС).

Конкретные представители стран будут уточняться по мере подготовки к празднику.

Таким образом представитель МИДа прокомментировала слова президента России Владимира Путин на совмещенной прямой линии и пресс-конференции о том, что Москва будет рада видеть всех представителей стран антигитлеровской коалиции на праздновании 80-летия Победы.

В 2024 г. на празднование Дня Победы в Россию прибыли лидеры следующих стран: президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, а также главы Таджикистана Эмомали Рахмон и Киргизии Садыр Жапаров.

Также на торжестве присутствовали президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес, лидер Лаоса Тхонглун Сисулит и президент Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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