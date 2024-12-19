Захарова заявила о приглашении на 9 Мая стран антигитлеровской коалиции
Россия пригласит на празднование 80-летия Дня Победы в Москве в 2025 г. представителей стран антигитлеровской коалиции, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«На мероприятиях 9 мая ежегодно присутствуют представители стран антигитлеровской коалиции, в том числе ветераны, видные политические и общественные деятели. Так же будет и в год 80-летия Победы», – сказала дипломат (цитата по ТАСС).
Конкретные представители стран будут уточняться по мере подготовки к празднику.
Таким образом представитель МИДа прокомментировала слова президента России Владимира Путин на совмещенной прямой линии и пресс-конференции о том, что Москва будет рада видеть всех представителей стран антигитлеровской коалиции на праздновании 80-летия Победы.
В 2024 г. на празднование Дня Победы в Россию прибыли лидеры следующих стран: президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, а также главы Таджикистана Эмомали Рахмон и Киргизии Садыр Жапаров.
Также на торжестве присутствовали президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес, лидер Лаоса Тхонглун Сисулит и президент Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало.