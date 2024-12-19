Шольц и Трамп признали долгосрочность конфликта на Украине

Канцлер Германии Олаф Шольц провел телефонный разговор с избранными президентом США Дональдом Трампом, в ходе которого стороны признали, что российско-украинский конфликт длится «слишком долго» и пора начать искать путь к мирному разрешению конфликта. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на официального представителя ФРГ Штеффена Хебештрайта.