Шольц и Трамп признали долгосрочность конфликта на Украине
Канцлер Германии Олаф Шольц провел телефонный разговор с избранными президентом США Дональдом Трампом, в ходе которого стороны признали, что российско-украинский конфликт длится «слишком долго» и пора начать искать путь к мирному разрешению конфликта. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на официального представителя ФРГ Штеффена Хебештрайта.
«Важно как можно скорее встать на путь к справедливому, честному и устойчивому миру», – подчернули лидеры стран.
19 декабря президент России Владимир Путин в ходе прямой линии заявил, что Россия будет вести диалог с любым легитимным представителем власти на Украине.
11 декабря премьер-министр Венгрии Виктор Орбан после встречи с Трампом заявил, что избранный президент США начнет работу по вопросу мирного урегулирования по Украине после вступления в должность в январе 2025 г.