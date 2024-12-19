Сийярто: Зеленский понесет ответственность перед народом за отказ от переговоров

11 декабря Орбан в ходе разговора с президентом России Владимиром Путиным предложил осуществить крупный обмен пленными, а также объявить о рождественском прекращении огня. Это предложение в Киеве отвергли. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Россия никогда не отказывалась от мирных переговоров и неоднократно заявляла о готовности к их возобновлению на базе стамбульских договоренностей 2022 г.