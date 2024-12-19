Сийярто: Зеленский понесет ответственность перед народом за отказ от переговоров
Президент Украины Владимир Зеленский будет нести ответственность перед народом Украины, если не поддержит предложение премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о рождественском перемирии. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
«Думаю, что мы не должны поддаваться на эти провокации и сидеть сложа руки», – отметил Сийярто (цитата по ТАСС).
При этом глава венгерского МИД заявил, что провокации не должны оставаться безнаказанными и заявил, что Зеленский несет за это ответственность. Украинский народ сам решит, правильно ли поступил их президент.
11 декабря Орбан в ходе разговора с президентом России Владимиром Путиным предложил осуществить крупный обмен пленными, а также объявить о рождественском прекращении огня. Это предложение в Киеве отвергли. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Россия никогда не отказывалась от мирных переговоров и неоднократно заявляла о готовности к их возобновлению на базе стамбульских договоренностей 2022 г.
15 декабря министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто рассказал, что Орбан планировал поговорить по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским, но получил отказ, что стало «жестом, абсолютно беспрецедентным в дипломатии».