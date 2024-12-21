Аш-Шибани стал новым министром иностранных дел Сирии
Сирийская вооруженная оппозиция назначила Асаада Хасана аш-Шибани министром иностранных дел во временном правительстве Сирии. Об этом сообщило агентство SANA со ссылкой на командование объединенных сил оппозиции.
«Генеральное командование объявляет о назначении Асаада Хасана аш-Шибани главой министерства иностранных дел в новом сирийском правительстве», – сказано в сообщении.
8 декабря вооруженная оппозиция захватила власть в Сирии и свергла прежнее правительство. Президент страны Башар Асад прибыл в Москву вместе с приближенными лицами, они получили политическое убежище. Семья Асадов правила арабской республикой с 1970 г.
Исполняющим обязанности премьер-министра Сирии стал Мухаммед аль-Башир. 10 декабря он заявил о формировании временного правительства, которое будет работать до марта 2025 г. Переходное правительство Сирии приостановило действие конституции и парламента на три месяца. Его представитель Обайда Арнаут говорил, что оппозиция установит «верховенство закона» и «все совершившие преступления против сирийского народа будут судимы в соответствии с законом».