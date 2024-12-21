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Аш-Шибани стал новым министром иностранных дел Сирии

Ведомости

Сирийская вооруженная оппозиция назначила Асаада Хасана аш-Шибани министром иностранных дел во временном правительстве Сирии. Об этом сообщило агентство SANA со ссылкой на командование объединенных сил оппозиции.

«Генеральное командование объявляет о назначении Асаада Хасана аш-Шибани главой министерства иностранных дел в новом сирийском правительстве», – сказано в сообщении.

8 декабря вооруженная оппозиция захватила власть в Сирии и свергла прежнее правительство. Президент страны Башар Асад прибыл в Москву вместе с приближенными лицами, они получили политическое убежище. Семья Асадов правила арабской республикой с 1970 г.

Исполняющим обязанности премьер-министра Сирии стал Мухаммед аль-Башир. 10 декабря он заявил о формировании временного правительства, которое будет работать до марта 2025 г. Переходное правительство Сирии приостановило действие конституции и парламента на три месяца. Его представитель Обайда Арнаут говорил, что оппозиция установит «верховенство закона» и «все совершившие преступления против сирийского народа будут судимы в соответствии с законом».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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Телефон: +7 495 956-34-58

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