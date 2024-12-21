Аш-Шибани стал новым министром иностранных дел Сирии

Исполняющим обязанности премьер-министра Сирии стал Мухаммед аль-Башир. 10 декабря он заявил о формировании временного правительства, которое будет работать до марта 2025 г. Переходное правительство Сирии приостановило действие конституции и парламента на три месяца. Его представитель Обайда Арнаут говорил, что оппозиция установит «верховенство закона» и «все совершившие преступления против сирийского народа будут судимы в соответствии с законом».