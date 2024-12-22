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Путин: Россия должна была «раньше сориентироваться» и начать спецоперацию

Оппоненты России не собирались исполнять Минские соглашения
Ведомости

России следовало действовать более решительно и своевременно для начала спецоперации, заявил президент РФ Владимир Путин в комментарии журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

«Мы должны были бы раньше сориентироваться и понять, что минские соглашения наши оппоненты исполнять не собираются, что они просто водят нас за нос, вводят в заблуждение», – сказал он.

По его словам, российские власти должны были действовать «более решительно и своевременно, должны были готовиться к этому и выбрать нужный момент» для начала военной операции. Путин заявил, что преступление может быть совершено или действием, или бездействием и «наше бездействие было бы преступлением по отношению к интересам России и ее народа».

Российский президент неоднократно заявлял, что Москва должна была раньше начинать проведение спецоперации. 19 декабря он сообщил, что решение о начале спецоперации нужно было принимать раньше и заранее к нему готовиться. На вопрос, если бы Путин мог вернуться в начало 2022 г., принял бы он решение о начале спецоперации, президент ответил утвердительно.

В декабре 2022 г. Путин говорил, что Россия должна была начать военную операцию на Украине раньше, но надежду давала возможность договориться в рамках второго минского соглашения. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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