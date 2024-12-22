Путин: Россия должна была «раньше сориентироваться» и начать спецоперацию

Путин: Россия должна была «раньше сориентироваться» и начать спецоперациюОппоненты России не собирались исполнять Минские соглашения
России следовало действовать более решительно и своевременно для начала спецоперации, заявил президент РФ Владимир Путин в комментарии журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.
«Мы должны были бы раньше сориентироваться и понять, что минские соглашения наши оппоненты исполнять не собираются, что они просто водят нас за нос, вводят в заблуждение», – сказал он.
По его словам, российские власти должны были действовать «более решительно и своевременно, должны были готовиться к этому и выбрать нужный момент» для начала военной операции. Путин заявил, что преступление может быть совершено или действием, или бездействием и «наше бездействие было бы преступлением по отношению к интересам России и ее народа».
Российский президент неоднократно заявлял, что Москва должна была раньше начинать проведение спецоперации. 19 декабря он сообщил, что решение о начале спецоперации нужно было принимать раньше и заранее к нему готовиться. На вопрос, если бы Путин мог вернуться в начало 2022 г., принял бы он решение о начале спецоперации, президент ответил утвердительно.
В декабре 2022 г. Путин говорил, что Россия должна была начать военную операцию на Украине раньше, но надежду давала возможность договориться в рамках второго минского соглашения.