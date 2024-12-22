Путин: Россия должна была «раньше сориентироваться» и начать спецоперацию

По его словам, российские власти должны были действовать «более решительно и своевременно, должны были готовиться к этому и выбрать нужный момент» для начала военной операции. Путин заявил, что преступление может быть совершено или действием, или бездействием и «наше бездействие было бы преступлением по отношению к интересам России и ее народа».