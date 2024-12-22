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Путин: противник пожалеет о своей атаке беспилотниками на Казань

Ведомости

Власти Татарстана восстановят инфраструктуру, поврежденную в результате атаки украинских беспилотников на Казань, а противник пожалеет о содеянном, заявил президент РФ Владимир Путин.

Отрывок разговора главы государства с главой республики Рустамом Миннихановым опубликовал в своем Telegram-канале журналист Павел Зарубин.

«Я уверен, вы восстановите все, что было повреждено нашими недругами и противниками только что в Казани. Хочу в этой связи сказать, что кто бы и как ни старался у нас чего-то разрушить, он столкнется с многократно большими разрушениями у себя за это и пожалеет еще о том, что он пытается сделать у нас в стране», – сказал он, обращаясь к Минниханову.

Украинские БПЛА самолетного типа атаковали объекты гражданской инфраструктуры в Казани 21 декабря. Дроны попали в три дома в разных районах города: в ЖК «Манхэттен», дом по ул. Клары Цеткин и ЖК «Лазурные небеса» – самое высокое жилое здание в городе. Среди целей было и промышленное предприятие, оно не пострадало. В результате атак погибших и пострадавших нет. Людей из поврежденных домов эвакуировали, для них организовали пункты временного размещения и горячего питания. Минниханов ввел в регионе режим чрезвычайной ситуации (ЧС) для органов власти и подразделений МЧС России. Все запланированные на выходные массовые мероприятия в регионе были отменены.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала удар беспилотников по Казани местью Украины за саммит БРИКС. Москва призывает мировое сообщество дать жесткую оценку действиям украинских властей, подчеркнула она.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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