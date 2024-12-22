Путин: противник пожалеет о своей атаке беспилотниками на Казань

«Я уверен, вы восстановите все, что было повреждено нашими недругами и противниками только что в Казани. Хочу в этой связи сказать, что кто бы и как ни старался у нас чего-то разрушить, он столкнется с многократно большими разрушениями у себя за это и пожалеет еще о том, что он пытается сделать у нас в стране», – сказал он, обращаясь к Минниханову.