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Захарова назвала удар беспилотников по Казани местью Украины за саммит БРИКС

Речь идет о теракте, на который не обратил внимание Запад, указали в МИДе
Полина Худякова
Ульяна Памшева / ТАСС
Ульяна Памшева / ТАСС

Атака беспилотников по жилым домам в Казани является терактом, удары могут быть местью Украины за успешный саммит БРИКС, который в октябре принимала столица Татарстана. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

Утром 21 декабря украинские военные атаковали с помощью дронов жилые дома и объекты «исключительно гражданской инфраструктуры». Речь идет о «новом акте терроризма», отметила Захарова. Она напомнила, что было выпущено восемь БПЛА, шесть из которых были сбиты и подавлены, в результате ударов повреждения получили три дома. Среди целей было и промышленное предприятие, оно не пострадало, говорится в заявлении.

«Киев вымещает бессильную злобу за ощутимые военные поражения на мирном населении России. Удар по столице Татарстана – это также своего рода месть за успешный саммит БРИКС, состоявшийся в октябре этого года и продемонстрировавший мощь и влияние в мире этого объединения, а также попытка запугать население одного из динамично развивающихся регионов нашей страны», – заявила Захарова.

В России возмущены «демонстративным лицемерным молчанием» западных стран и их СМИ, которые, как отметила представитель МИДа, «сразу реагируют на любую вылазку экстремистов» и теракты в разных частях света. Однако в случае с Россией они «делают вид, будто ничего не происходит». Москва призывает мировое сообщество дать жесткую оценку преступным деяниям украинского режима, подчеркнула Захарова.

По данным Минобороны РФ, беспилотники самолетного типа совершили атаку в период с 7:40 до 9:20, они применялись в три волны с разных направлений. Три дрона были подавлены средствами РЭБ, еще столько же уничтожены силами ПВО, уточнили в оборонном ведомстве. Дроны попали в три дома в разных районах города: в ЖК «Манхэттен», дом по ул. Клары Цеткин и ЖК «Лазурные небеса» – самое высокое жилое здание в городе. В последнее попали сразу два беспилотника. По словам источника в Минобороны, это говорит о том, что он и был одной из целей украинского налета, в этом случае атака носила террористический характер. В результате атак погибших и пострадавших нет. Людей из пострадавших домов эвакуировали, для них организовали пункты временного размещения и горячего питания. На фоне украинской атаки в городе развернут оперативный штаб.

После атаки аэропорты Казани и Ижевска временно не принимали и не отправляли авиарейсы, ограничения уже сняты. Подобные ограничения вводились также в саратовском аэропорту «Гагарин», сообщала Росавиация. Все запланированные на выходные массовые мероприятия в регионе отменены. Глава Татарстана Рустам Минниханов также ввел в регионе режим чрезвычайной ситуации (ЧС) для органов власти и подразделений МЧС России. Ожидается, что по факту налета беспилотников на Казань органами СК будет расследоваться уголовное дело по ст. 205 УК РФ (террористический акт), говорил источник «Ведомостей» в правоохранительных органах.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

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