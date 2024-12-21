Захарова назвала удар беспилотников по Казани местью Украины за саммит БРИКС

По данным Минобороны РФ, беспилотники самолетного типа совершили атаку в период с 7:40 до 9:20, они применялись в три волны с разных направлений. Три дрона были подавлены средствами РЭБ, еще столько же уничтожены силами ПВО, уточнили в оборонном ведомстве. Дроны попали в три дома в разных районах города: в ЖК «Манхэттен», дом по ул. Клары Цеткин и ЖК «Лазурные небеса» – самое высокое жилое здание в городе. В последнее попали сразу два беспилотника. По словам источника в Минобороны, это говорит о том, что он и был одной из целей украинского налета, в этом случае атака носила террористический характер. В результате атак погибших и пострадавших нет. Людей из пострадавших домов эвакуировали, для них организовали пункты временного размещения и горячего питания. На фоне украинской атаки в городе развернут оперативный штаб.