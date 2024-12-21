Захарова назвала удар беспилотников по Казани местью Украины за саммит БРИКС

Захарова назвала удар беспилотников по Казани местью Украины за саммит БРИКСРечь идет о теракте, на который не обратил внимание Запад, указали в МИДе
Атака беспилотников по жилым домам в Казани является терактом, удары могут быть местью Украины за успешный саммит БРИКС, который в октябре принимала столица Татарстана. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.
Утром 21 декабря украинские военные атаковали с помощью дронов жилые дома и объекты «исключительно гражданской инфраструктуры». Речь идет о «новом акте терроризма», отметила Захарова. Она напомнила, что было выпущено восемь БПЛА, шесть из которых были сбиты и подавлены, в результате ударов повреждения получили три дома. Среди целей было и промышленное предприятие, оно не пострадало, говорится в заявлении.
«Киев вымещает бессильную злобу за ощутимые военные поражения на мирном населении России. Удар по столице Татарстана – это также своего рода месть за успешный саммит БРИКС, состоявшийся в октябре этого года и продемонстрировавший мощь и влияние в мире этого объединения, а также попытка запугать население одного из динамично развивающихся регионов нашей страны», – заявила Захарова.
В России возмущены «демонстративным лицемерным молчанием» западных стран и их СМИ, которые, как отметила представитель МИДа, «сразу реагируют на любую вылазку экстремистов» и теракты в разных частях света. Однако в случае с Россией они «делают вид, будто ничего не происходит». Москва призывает мировое сообщество дать жесткую оценку преступным деяниям украинского режима, подчеркнула Захарова.
По данным Минобороны РФ, беспилотники самолетного типа совершили атаку в период с 7:40 до 9:20, они применялись в три волны с разных направлений. Три дрона были подавлены средствами РЭБ, еще столько же уничтожены силами ПВО, уточнили в оборонном ведомстве. Дроны попали в три дома в разных районах города: в ЖК «Манхэттен», дом по ул. Клары Цеткин и ЖК «Лазурные небеса» – самое высокое жилое здание в городе. В последнее попали сразу два беспилотника. По словам источника в Минобороны, это говорит о том, что он и был одной из целей украинского налета, в этом случае атака носила террористический характер. В результате атак погибших и пострадавших нет. Людей из пострадавших домов эвакуировали, для них организовали пункты временного размещения и горячего питания. На фоне украинской атаки в городе развернут оперативный штаб.
После атаки аэропорты Казани и Ижевска временно не принимали и не отправляли авиарейсы, ограничения уже сняты. Подобные ограничения вводились также в саратовском аэропорту «Гагарин», сообщала Росавиация. Все запланированные на выходные массовые мероприятия в регионе отменены. Глава Татарстана Рустам Минниханов также ввел в регионе режим чрезвычайной ситуации (ЧС) для органов власти и подразделений МЧС России. Ожидается, что по факту налета беспилотников на Казань органами СК будет расследоваться уголовное дело по ст. 205 УК РФ (террористический акт), говорил источник «Ведомостей» в правоохранительных органах.