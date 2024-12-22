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Хуситы сообщили о сбитом ими истребителе ВМС США в Красном море

Ведомости

Йеменские хуситы (движение «Ансар Аллах») сообщили, что сбили в Красном море палубный истребитель ВМС США F/A-18. Об этом сообщил официальный спикер движения Яхья Сариа в своем Telegram-канале.

«Самолет F/A-18 был сбит, когда эсминцы пытались противостоять йеменским беспилотникам и ракетам», – написал Сариа.

Член Высшего политического совета Йемена Мохаммед Али Аль-Хути заявил, что Центральное командование США «может не раскрыть правду о его сбитии». Он предположил, что такую тактику примут с целью «избежать дальнейшего падения морального духа своих солдат и усиления давления со стороны семей военнослужащих ВМС». Заявление Аль-Хути приводит телеканал Al Masirah. 

Позднее Центральное командование США признало, что истребитель был сбит. Там заявили, что ракетный крейсер USS Gettysburg ВМС США по ошибке сбил F/A-18 вскоре после взлета последнего с палубы авианосца USS Harry S. Truman. Associated Press писало, что остается неясным, как Gettysburg мог ошибочно идентифицировать F/A-18 как вражеский самолет или ракету.

ВМС США в Красном море усилили удары по хуситам после передислокации USS Truman в регион несколько дней назад, отмечал ABC News. Так, в ночь на 22 декабря американские военные самолеты нанесли авиаудары по столице Йемена Сане. Центральное командование описало удары как нацеленные на «ракетный склад» и «командно-диспетчерский пункт», не вдаваясь в подробности. При этом ожидается, что расширение военного присутствия может спровоцировать хуситов на новые атаки по американским кораблям.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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