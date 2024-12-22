Хуситы сообщили о сбитом ими истребителе ВМС США в Красном море
Йеменские хуситы (движение «Ансар Аллах») сообщили, что сбили в Красном море палубный истребитель ВМС США F/A-18. Об этом сообщил официальный спикер движения Яхья Сариа в своем Telegram-канале.
«Самолет F/A-18 был сбит, когда эсминцы пытались противостоять йеменским беспилотникам и ракетам», – написал Сариа.
Член Высшего политического совета Йемена Мохаммед Али Аль-Хути заявил, что Центральное командование США «может не раскрыть правду о его сбитии». Он предположил, что такую тактику примут с целью «избежать дальнейшего падения морального духа своих солдат и усиления давления со стороны семей военнослужащих ВМС». Заявление Аль-Хути приводит телеканал Al Masirah.
Позднее Центральное командование США признало, что истребитель был сбит. Там заявили, что ракетный крейсер USS Gettysburg ВМС США по ошибке сбил F/A-18 вскоре после взлета последнего с палубы авианосца USS Harry S. Truman. Associated Press писало, что остается неясным, как Gettysburg мог ошибочно идентифицировать F/A-18 как вражеский самолет или ракету.
ВМС США в Красном море усилили удары по хуситам после передислокации USS Truman в регион несколько дней назад, отмечал ABC News. Так, в ночь на 22 декабря американские военные самолеты нанесли авиаудары по столице Йемена Сане. Центральное командование описало удары как нацеленные на «ракетный склад» и «командно-диспетчерский пункт», не вдаваясь в подробности. При этом ожидается, что расширение военного присутствия может спровоцировать хуситов на новые атаки по американским кораблям.