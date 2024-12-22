Хуситы сообщили о сбитом ими истребителе ВМС США в Красном море

ВМС США в Красном море усилили удары по хуситам после передислокации USS Truman в регион несколько дней назад, отмечал ABC News. Так, в ночь на 22 декабря американские военные самолеты нанесли авиаудары по столице Йемена Сане. Центральное командование описало удары как нацеленные на «ракетный склад» и «командно-диспетчерский пункт», не вдаваясь в подробности. При этом ожидается, что расширение военного присутствия может спровоцировать хуситов на новые атаки по американским кораблям.