Трамп: Маск не сможет стать президентом из-за рождения за пределами США
Бизнесмен Илон Маск не может претендовать на кресло президента США, потому что родился в ЮАР. Таким образом избранный президент США Дональд Трамп во время митинга в Аризоне 22 декабря ответил на растущую критику в отношении влияния Маска на его будущую администрацию, сообщает Associated Press.
«Он не станет президентом, это я вам могу сказать. Я в безопасности, потому что он не сможет стать президентом. Он не родился в этой стране», – сказал Трамп.
Комментарии Трампа прозвучали на следующий день после того, как уходящий в отставку президент Джо Байден подписал законопроект о финансировании, чтобы избежать приостановки работы правительства. Ранее Трамп и Маск раскритиковали первоначальный двухпартийный законопроект за то, что в нем не был учтен потолок госдолга, который устанавливает лимит на сумму, которую правительство США может занимать.
Маск поддержал Трампа во время предвыборной кампании после того, как избранный президент пережил покушение на убийство. Маск также пожертвовал около $200 млн в Комитет политических действий (PAC), поддерживающий Трампа.
С тех пор Трамп назначил Маска главой предлагаемого департамента эффективности государственного управления (DOGE) – комиссии, целью которой является резкое сокращение федеральных расходов. DOGE позиционируется как независимый консультативный орган.
The Washington Post писал, что критики Маска заявляют, что он получил новый титул: «теневой президент» США.