Трамп: Маск не сможет стать президентом из-за рождения за пределами США

Комментарии Трампа прозвучали на следующий день после того, как уходящий в отставку президент Джо Байден подписал законопроект о финансировании, чтобы избежать приостановки работы правительства. Ранее Трамп и Маск раскритиковали первоначальный двухпартийный законопроект за то, что в нем не был учтен потолок госдолга, который устанавливает лимит на сумму, которую правительство США может занимать.