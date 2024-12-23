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Трамп: Маск не сможет стать президентом из-за рождения за пределами США

Ведомости

Бизнесмен Илон Маск не может претендовать на кресло президента США, потому что родился в ЮАР. Таким образом избранный президент США Дональд Трамп во время митинга в Аризоне 22 декабря ответил на растущую критику в отношении влияния Маска на его будущую администрацию, сообщает Associated Press.

«Он не станет президентом, это я вам могу сказать. Я в безопасности, потому что он не сможет стать президентом. Он не родился в этой стране», – сказал Трамп.

Комментарии Трампа прозвучали на следующий день после того, как уходящий в отставку президент Джо Байден подписал законопроект о финансировании, чтобы избежать приостановки работы правительства. Ранее Трамп и Маск раскритиковали первоначальный двухпартийный законопроект за то, что в нем не был учтен потолок госдолга, который устанавливает лимит на сумму, которую правительство США может занимать.

Маск поддержал Трампа во время предвыборной кампании после того, как избранный президент пережил покушение на убийство. Маск также пожертвовал около $200 млн в Комитет политических действий (PAC), поддерживающий Трампа.

С тех пор Трамп назначил Маска главой предлагаемого департамента эффективности государственного управления (DOGE) – комиссии, целью которой является резкое сокращение федеральных расходов. DOGE позиционируется как независимый консультативный орган.

The Washington Post писал, что критики Маска заявляют, что он получил новый титул: «теневой президент» США.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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