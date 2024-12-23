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Ушаков пояснил статус Саудовской Аравии в БРИКС

Ведомости

Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что Саудовская Аравия приостановила процесс присоединения к БРИКС в качестве полноправного члена организации.

Он уточнил, что королевство объясняет это тем, что внутренние процедуры, которые необходимы для присоединения к БРИКС, еще не завершены.

«Представители Саудовской Аравии присутствовали на многих мероприятиях, которые мы проводили в рамках объединения, но от разработки документов и совместного принятия документов воздерживались», – напомнил помощник президента.

Перед саммитом БРИКС в Казани, который прошел с 22 по 24 октября, поступило 35 заявок на подключение к работе в организации. Именно поэтому, как уточняет Ушаков, появилась категория стран – партнеров БРИКС, куда входят 13 государств. Подтверждение на получение статуса партнера БРИКС было получено от Белоруссии, Боливии, Индонезии, Казахстана, Кубы, Малайзии, Узбекистана, Таиланда, Уганды.

Кромк того, к диалогу в БРИКС проявляют интерес свыше 20 стран: Азербайджан, Бангладеш, Бахрейн, Буркина-Фасо, Гондурас, Венесуэла, Зимбабве, Камбоджа, Колумбия, Республика Конго, Лаос, Кувейт, Мьянма, Марокко, Никарагуа, Сенегал, Сирия, Чад, Пакистан, Палестина, Шри-Ланка, Южный Судан, Эритрея, Экваториальная Гвинея.

Перед саммитом БРИКС пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что статус Саудовской Аравии в БРИКС станет понятен на саммите международной организации в Казани.

Уже после саммита заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков пояснил, что Саудовская Аравия находится в объединении БРИКС в статусе приглашенной страны.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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