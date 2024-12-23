Ушаков пояснил статус Саудовской Аравии в БРИКС

Перед саммитом БРИКС в Казани, который прошел с 22 по 24 октября, поступило 35 заявок на подключение к работе в организации. Именно поэтому, как уточняет Ушаков, появилась категория стран – партнеров БРИКС, куда входят 13 государств. Подтверждение на получение статуса партнера БРИКС было получено от Белоруссии, Боливии, Индонезии, Казахстана, Кубы, Малайзии, Узбекистана, Таиланда, Уганды.