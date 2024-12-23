Ушаков пояснил статус Саудовской Аравии в БРИКС
Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что Саудовская Аравия приостановила процесс присоединения к БРИКС в качестве полноправного члена организации.
Он уточнил, что королевство объясняет это тем, что внутренние процедуры, которые необходимы для присоединения к БРИКС, еще не завершены.
«Представители Саудовской Аравии присутствовали на многих мероприятиях, которые мы проводили в рамках объединения, но от разработки документов и совместного принятия документов воздерживались», – напомнил помощник президента.
Перед саммитом БРИКС в Казани, который прошел с 22 по 24 октября, поступило 35 заявок на подключение к работе в организации. Именно поэтому, как уточняет Ушаков, появилась категория стран – партнеров БРИКС, куда входят 13 государств. Подтверждение на получение статуса партнера БРИКС было получено от Белоруссии, Боливии, Индонезии, Казахстана, Кубы, Малайзии, Узбекистана, Таиланда, Уганды.
Кромк того, к диалогу в БРИКС проявляют интерес свыше 20 стран: Азербайджан, Бангладеш, Бахрейн, Буркина-Фасо, Гондурас, Венесуэла, Зимбабве, Камбоджа, Колумбия, Республика Конго, Лаос, Кувейт, Мьянма, Марокко, Никарагуа, Сенегал, Сирия, Чад, Пакистан, Палестина, Шри-Ланка, Южный Судан, Эритрея, Экваториальная Гвинея.
Перед саммитом БРИКС пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что статус Саудовской Аравии в БРИКС станет понятен на саммите международной организации в Казани.
Уже после саммита заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков пояснил, что Саудовская Аравия находится в объединении БРИКС в статусе приглашенной страны.