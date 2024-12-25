Путин поддержал создание при СНГ ассоциации добровольческих организаций

Путин предложил поддержать идею о создании международной ассоциации, также сделать ежегодными форумы волонтеров стран Содружества. Он обратил внимание на то, что в этом году странам СНГ стали доступны возможности российской онлайн-платформы, позволяющей волонтерам по всему миру объединять усилия для реализации совместных проектов.