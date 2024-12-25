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Путин поддержал создание при СНГ ассоциации добровольческих организаций

Ведомости

Президент Владимир Путин на саммите СНГ в Ленинградской области заявил, что поддерживает идею создания при СНГ международной ассоциации добровольческих и некоммерческих организаций.

Путин предложил поддержать идею о создании международной ассоциации, также сделать ежегодными форумы волонтеров стран Содружества. Он обратил внимание на то, что в этом году странам СНГ стали доступны возможности российской онлайн-платформы, позволяющей волонтерам по всему миру объединять усилия для реализации совместных проектов.

«Можно было бы поддержать предложение о создании в рамках СНГ международной ассоциации добровольческих и некоммерческих организаций, сделать ежегодными форумы волонтеров стран Содружества. А для наиболее значимых волонтерских инициатив ввести отдельные гранты по линии фонда гуманитарного сотрудничества СНГ», – сказал Путин в ходе выступления (цитата по «РИА Новости»).

25 декабря в связи с крушением самолета азербайджанской авиалинии президент Азербайджана Ильхам Алиев прервал визит в Россию для участия в саммите. Владимир Путин выразил соболезнования президенту республики и родственникам пострадавших.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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