Путин поддержал создание при СНГ ассоциации добровольческих организаций
Президент Владимир Путин на саммите СНГ в Ленинградской области заявил, что поддерживает идею создания при СНГ международной ассоциации добровольческих и некоммерческих организаций.
Путин предложил поддержать идею о создании международной ассоциации, также сделать ежегодными форумы волонтеров стран Содружества. Он обратил внимание на то, что в этом году странам СНГ стали доступны возможности российской онлайн-платформы, позволяющей волонтерам по всему миру объединять усилия для реализации совместных проектов.
«Можно было бы поддержать предложение о создании в рамках СНГ международной ассоциации добровольческих и некоммерческих организаций, сделать ежегодными форумы волонтеров стран Содружества. А для наиболее значимых волонтерских инициатив ввести отдельные гранты по линии фонда гуманитарного сотрудничества СНГ», – сказал Путин в ходе выступления (цитата по «РИА Новости»).
25 декабря в связи с крушением самолета азербайджанской авиалинии президент Азербайджана Ильхам Алиев прервал визит в Россию для участия в саммите. Владимир Путин выразил соболезнования президенту республики и родственникам пострадавших.