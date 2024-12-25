«Аэрофлот» поможет перевезти родственников пассажиров самолета Баку – Грозный

В связи с авиакатастрофой президент Азербайджана Ильхам Алиев прервал визит в Россию, куда он прибыл для участия в неформальном саммите СНГ. В самолете он созвонился с президентом России Владимиром Путиным. В ходе телефонного разговора лидеры стран выразили соболезнования друг другу и родственникам погибших пассажиров.