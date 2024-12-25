«Аэрофлот» поможет перевезти родственников пассажиров самолета Баку – Грозный
Авиакомпания «Аэрофлот» готова помочь «Азербайджанским авиалиниям» в перевозке родственников пассажиров самолета Embraer E190, потерпевшего крушение вблизи Актау. Об этом сообщается на сайте авиаперевозчика.
«Аэрофлот» выразил соболезнования семьям погибших пассажиров.
«Скорбим вместе с родными и близкими безвременно ушедших пассажиров и членов экипажа, направляем слова поддержки пострадавшим», – сказано в сообщении.
25 декабря пассажирский самолет Embraer 190 потерпел крушение в районе восточного побережья Каспийского моря при заходе на посадку в аэропорту Актау. Предварительной причиной крушения воздушного судна представитель «Росавиации» Артем Кореняко назвал столкновение со стаей птиц. На борту были 67 пассажиров и пять членов экипажа. По факту крушения возбуждено уголовное дело.
В связи с авиакатастрофой президент Азербайджана Ильхам Алиев прервал визит в Россию, куда он прибыл для участия в неформальном саммите СНГ. В самолете он созвонился с президентом России Владимиром Путиным. В ходе телефонного разговора лидеры стран выразили соболезнования друг другу и родственникам погибших пассажиров.