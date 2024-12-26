Байден назвал возмутительным удар России по инфраструктуре Украины
Президент США Джо Байден назвал возмутительным удар России по инфраструктуре Украины в католическое Рождество. Это следует из заявления американского лидера.
При этом Байден вновь заявил, что «международное сообщество должно продолжать поддерживать Украину до тех пор, пока она не одержит победу над Россией». Кроме того, демократ сообщил, что поручил минобороны США продолжить наращивание поставок оружия на Украину.
25 декабря, по заявлению украинских ВВС, РФ атаковала энергоснабжение и инфраструктуру Украины. Удары привели к отключению электроэнергии.
В ночь на католическое Рождество российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 59 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в небе над регионами России. Над Белгородской областью сбили 26 беспилотников, над Воронежской областью – 23, по три – в Курской, Брянской и Тамбовской областях и один – над акваторией Азовского моря.
Днем того же дня Минобороны РФ сообщило, что российские войска уничтожили пункт дислокации иностранных наемников и службы безопасности Украины (СБУ), нанесли поражение инфраструктуре военных аэродромов, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 140 районах.