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Байден назвал возмутительным удар России по инфраструктуре Украины

Ведомости

Президент США Джо Байден назвал возмутительным удар России по инфраструктуре Украины в католическое Рождество. Это следует из заявления американского лидера.

При этом Байден вновь заявил, что «международное сообщество должно продолжать поддерживать Украину до тех пор, пока она не одержит победу над Россией». Кроме того, демократ сообщил, что поручил минобороны США продолжить наращивание поставок оружия на Украину.

25 декабря, по заявлению украинских ВВС, РФ атаковала энергоснабжение и инфраструктуру Украины. Удары привели к отключению электроэнергии.

В ночь на католическое Рождество российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 59 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в небе над регионами России. Над Белгородской областью сбили 26 беспилотников, над Воронежской областью – 23, по три – в Курской, Брянской и Тамбовской областях и один – над акваторией Азовского моря.

Днем того же дня Минобороны РФ сообщило, что российские войска уничтожили пункт дислокации иностранных наемников и службы безопасности Украины (СБУ), нанесли поражение инфраструктуре военных аэродромов, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 140 районах.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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