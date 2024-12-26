Путин поговорил с девочкой после исполнения ее новогоднего желания
Президент России Владимир Путин позвонил 12-летней Таисии Леоновой, желание которой посетить репетицию ансамбля народного танца имени Игоря Моисеева он исполнил. Об этом сообщается на сайте Кремля.
Глава государства поинтересовался у Леоновой, как прошла экскурсия и спросил о дополнительных пожеланиях, которые можно было бы реализовать, пока девочка находится в Москве. Леонова ответила, что всем довольна. Президент России поздравил девочку и ее семью с наступающим Новым годом и пожелал им всего хорошего.
«Ее мечта сбылась. Та программа, которыу предусмотрели организаторы, желать большего, наверное, уже и не стоит. Это удивительное новогоднее мероприятие», – отметила матерь девочки.
Путин принял участие в благотворительной акции «Елка желаний» 5 декабря на площадке Международной премии «Мы вместе». Глава государства снял три открытки в форме шарика с новогодними мечтами детей, которые оказались в непростых жизненных ситуациях. Помимо Леоновой, президент РФ исполнит желания 10-летней Маргариты Руцинской из Белгородской области и 15-летней Арины Порхал из Донецкой народной республики
По данным «РИА Новости», у Леоновой хроническая болезнь почек. В феврале 2022 г. девочке сделали операцию по трансплантации донорской почки. Донором стала ее мать.