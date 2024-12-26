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Путин поговорил с девочкой после исполнения ее новогоднего желания

Ведомости

Президент России Владимир Путин позвонил 12-летней Таисии Леоновой, желание которой посетить репетицию ансамбля народного танца имени Игоря Моисеева он исполнил. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Глава государства поинтересовался у Леоновой, как прошла экскурсия и спросил о дополнительных пожеланиях, которые можно было бы реализовать, пока девочка находится в Москве. Леонова ответила, что всем довольна. Президент России поздравил девочку и ее семью с наступающим Новым годом и пожелал им всего хорошего.

«Ее мечта сбылась. Та программа, которыу предусмотрели организаторы, желать большего, наверное, уже и не стоит. Это удивительное новогоднее мероприятие», – отметила матерь девочки.

Путин принял участие в благотворительной акции «Елка желаний» 5 декабря на площадке Международной премии «Мы вместе». Глава государства снял три открытки в форме шарика с новогодними мечтами детей, которые оказались в непростых жизненных ситуациях. Помимо Леоновой, президент РФ исполнит желания 10-летней Маргариты Руцинской из Белгородской области и 15-летней Арины Порхал из Донецкой народной республики

По данным «РИА Новости», у Леоновой хроническая болезнь почек. В феврале 2022 г. девочке сделали операцию по трансплантации донорской почки. Донором стала ее мать.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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