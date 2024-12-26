Путин поговорил с девочкой после исполнения ее новогоднего желания

Глава государства поинтересовался у Леоновой, как прошла экскурсия и спросил о дополнительных пожеланиях, которые можно было бы реализовать, пока девочка находится в Москве. Леонова ответила, что всем довольна. Президент России поздравил девочку и ее семью с наступающим Новым годом и пожелал им всего хорошего.