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США в ближайшие дни объявят о новом пакете военной помощи Украине

Ведомости

США в следующие пару дней объявят о новом пакете помощи Украине, который будет включать в себя системы противовоздушной обороны (ПВО), заявил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.

«Я уверен, что вы увидите в ближайшие день – два очередной пакет военной помощи от США, одобренный президентом, – сказал Кирби во время пресс-брифинга. – Этот пакет, конечно, будет включать системы ПВО для Украины».

25 декабря Белый Дом сообщил, что действующий президент США Джо Байден поручил министерству обороны продолжать активные поставки оружия Украине. Причиной заявления стали российские атаки на украинские объекты в католическое Рождество.

20 декабря агентство Reuters писало, что в ближайшие дни администрация Байдена объявит о последнем пакете помощи Киеву в рамках инициативы содействия безопасности Украины (Ukraine Security Assistance Initiative, USAI). В пакет, предварительно, войдут зенитно-ракетные комплексы и артиллерийские боеприпасы. Его стоимость составит примерно $1,2 млрд. Доставка военной техники на поле боя может занять месяцы или годы, так как в рамках USAI она закупается у оборонной промышленности или партнеров.

После начала Россией специальной военной операции США направили Украине помощь на сумму $175 млрд. В эту сумму входит примерно $61,4 млрд на обеспечение безопасности, около 50% которой была предоставлена в рамках USAI. Остальная часть была взята из имеющихся военных запасов США «в соответствии с полномочиями президента по сокращению численности войск».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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