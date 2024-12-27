Афганистан и временное сирийское правительство договорились о сотрудничестве

Исполняющим обязанности премьер-министра Сирии стал Мухаммед аль-Башир. 10 декабря он заявил о формировании временного правительства, которое будет работать до марта 2025 г. Переходное правительство Сирии приостановило действие конституции и парламента на три месяца.