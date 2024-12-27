Афганистан и временное сирийское правительство договорились о сотрудничестве
Глава МИД Афганистана Амир Хан Муттаки провел телефонный разговор с министром иностранных дел временного правительства Сирии Асадом Хасаном аш-Шайбани, где стороны договорились вести переговоры о достижении «структурированных дипотношений».
В ходе разговора Муттаки также выразил сирийскому коллеге «наилучшие пожелания» и поздравил его с назначением на пост главы внешнеполитического ведомства.
8 декабря сирийская вооруженная оппозиция объявила о захвате Дамаска и падении прежнего правительства.
Исполняющим обязанности премьер-министра Сирии стал Мухаммед аль-Башир. 10 декабря он заявил о формировании временного правительства, которое будет работать до марта 2025 г. Переходное правительство Сирии приостановило действие конституции и парламента на три месяца.
21 декабря на пост главы МИД был назначен сам Аш-Шабани.