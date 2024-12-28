В МИДе назвали ограничения Азербайджана на пребывание граждан РФ «правом Баку»

26 декабря российское внешнеполитического ведомство сообщило, что с 1 января 2025 г. срок временного пребывания в России иностранца без визы не может быть более 90 суток суммарно в течение календарного года. Под исключения попадают случаи, когда гражданин другого государства прибыл в Россию для лечения, ухода за родственником или в связи со смертью близкого родственника и т. д. Вместе с тем срок пребывания иностранца, который находится в РФ по визе, как и прежде, определяется сроком действия визы. В настоящее время гость из-за рубежа без визы может находиться в России 90 дней в течение 180 суток.