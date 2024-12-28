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В МИДе назвали ограничения Азербайджана на пребывание граждан РФ «правом Баку»

Ведомости

Планируемые ограничения со стороны Азербайджана на пребывание россиян в стране являются правом Баку, прокомментировала «Ведомостям» официальный представитель МИД РФ Мария Захарова недавнее заявление азербайджанских коллег.

«[Вводить такие изменения – это] право Баку», – сказала дипломат.

28 декабря пресс-секретарь МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде заявил, что в ближайшее время страна изменит правила о сроках временного пребывания граждан России на территории республики. Так он прокомментировал СМИ поправки в законодательстве РФ относительно ограничений на пребывание иностранцев в стране. По словам Гаджизаде, власти республики «будут исходить из принципов паритетности и взаимности в вопросах временного пребывания и миграции».

26 декабря российское внешнеполитического ведомство сообщило, что с 1 января 2025 г. срок временного пребывания в России иностранца без визы не может быть более 90 суток суммарно в течение календарного года. Под исключения попадают случаи, когда гражданин другого государства прибыл в Россию для лечения, ухода за родственником или в связи со смертью близкого родственника и т. д. Вместе с тем срок пребывания иностранца, который находится в РФ по визе, как и прежде, определяется сроком действия визы. В настоящее время гость из-за рубежа без визы может находиться в России 90 дней в течение 180 суток.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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