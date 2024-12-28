В МИДе назвали ограничения Азербайджана на пребывание граждан РФ «правом Баку»
Планируемые ограничения со стороны Азербайджана на пребывание россиян в стране являются правом Баку, прокомментировала «Ведомостям» официальный представитель МИД РФ Мария Захарова недавнее заявление азербайджанских коллег.
«[Вводить такие изменения – это] право Баку», – сказала дипломат.
28 декабря пресс-секретарь МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде заявил, что в ближайшее время страна изменит правила о сроках временного пребывания граждан России на территории республики. Так он прокомментировал СМИ поправки в законодательстве РФ относительно ограничений на пребывание иностранцев в стране. По словам Гаджизаде, власти республики «будут исходить из принципов паритетности и взаимности в вопросах временного пребывания и миграции».
26 декабря российское внешнеполитического ведомство сообщило, что с 1 января 2025 г. срок временного пребывания в России иностранца без визы не может быть более 90 суток суммарно в течение календарного года. Под исключения попадают случаи, когда гражданин другого государства прибыл в Россию для лечения, ухода за родственником или в связи со смертью близкого родственника и т. д. Вместе с тем срок пребывания иностранца, который находится в РФ по визе, как и прежде, определяется сроком действия визы. В настоящее время гость из-за рубежа без визы может находиться в России 90 дней в течение 180 суток.