Медведев: Трамп и Маск могут купить Гренландию, Канаду и Британию

В начале декабря Трамп в шутку назвал соседствующую с США Канаду 51-м штатом, а премьер-министра Джастина Трюдо – губернатором. Если Канада примет решение войти в состав США, налоги в стране снизятся более чем на 60%, обещал избранный президент. Политик также заявил о желании приобрести Гренландию. «В целях обеспечения национальной безопасности и свободы во всем мире Соединенные Штаты Америки считают, что владение Гренландией и контроль над ней являются абсолютной необходимостью», – написал он в своей соцсети Truth Social.