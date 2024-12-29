Медведев: Трамп и Маск могут купить Гренландию, Канаду и Британию
Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что избранный президент США Дональд Трамп и бизнесмен Илон Маск могут купить Гренландию, Канаду, Великобританию и Панамский канал, а не включать их в состав США, сделав их своей частной собственностью. Об этом Медведев заявил в соцсети X.
«Не понимаю, зачем США включать в свой состав Канаду, Гренландию и даже Британию, а также возвращать Панамский канал. Есть более цивилизованный способ: т Дональд Трамп и Илон Маск могут просто приобрести земли в частную собственность», – написал он.
В начале декабря Трамп в шутку назвал соседствующую с США Канаду 51-м штатом, а премьер-министра Джастина Трюдо – губернатором. Если Канада примет решение войти в состав США, налоги в стране снизятся более чем на 60%, обещал избранный президент. Политик также заявил о желании приобрести Гренландию. «В целях обеспечения национальной безопасности и свободы во всем мире Соединенные Штаты Америки считают, что владение Гренландией и контроль над ней являются абсолютной необходимостью», – написал он в своей соцсети Truth Social.
22 декабря Трамп затронул тему Панамского канала, который был построен США в начале XX в. и передан Панаме в 1999 г. Он заявил, что считает плату за пользование услугами канала слишком высокой, и пригрозил вернуть Панамский канал в состав США. После этого президент Панамы Хосе Рауль Мулино заявил, что не пойдет на уступки Трампу по снижению платы за проход американских судов.