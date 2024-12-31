FT: Украина заключит мирный договор с Россией с отказом от территорий
Киев согласится на фактический контроль Москвы над своими территориями при заключении мирного соглашения в 2025 г., прогнозирует редактор Financial Times (FT) Бен Холл.
«Президент Украины Владимир Зеленский согласится на фактический, но не юридический контроль России над территорией, которую она в настоящее время занимает, с некоторыми обменами земельными участками в обмен на европейские гарантии безопасности при поддержке США», – считает он.
Холл ожидает, что президенту США Дональду Трампу в будущем году «придется пригрозить более жесткими санкциями и усилить американскую поддержку Киева, чтобы убедить Москву сесть за стол переговоров».
«Союзники США убедят Трампа не снимать членство Украины в НАТО с повестки дня, по крайней мере, на начальном этапе», – отмечает журналист, предположив при этом, что приглашение Киева в НАТО все же будет заморожено.
The Washington Post (WP) в ноябре писала, что европейские союзники Украины готовятся к тому, что ей придется уступить часть территорий в случае мирных переговоров с Россией. Представители ЕС и НАТО заявляют, что мирные переговоры между Россией и Украиной будут проходить не по принципу «земля в обмен на мир», а по принципу «земля в обмен на безопасность».
В ходе объявленной Россией спецоперации на Украине российским войскам удалось занять большую часть территорий ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Впоследствии эти регионы вошли в состав РФ по результатам референдумов, которые не признает Украина.