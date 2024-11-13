WP: европейские союзники ожидают потерю Украиной части территорий

Представители ЕС и НАТО заявляют, что мирные переговоры между Россией и Украиной будут проходить не по принципу «земля в обмен на мир», а по принципу «земля в обмен на безопасность». Эта позиция связана с тем, что Россия сейчас контролирует пятую часть территории Украины.