WP: европейские союзники ожидают потерю Украиной части территорий
Европейские союзники Украины готовятся к тому, что ей придется уступить часть территорий в случае мирных переговоров с Россией, пишет The Washington Post (WP).
Закрытые обсуждения украинской ситуации в Европе были вызваны неблагоприятной для Украины ситуацией на фронте, победой Дональда Трампа на выборах в президенты США и опасениями по поводу сокращения финансирования со стороны Вашингтона.
Представители ЕС и НАТО заявляют, что мирные переговоры между Россией и Украиной будут проходить не по принципу «земля в обмен на мир», а по принципу «земля в обмен на безопасность». Эта позиция связана с тем, что Россия сейчас контролирует пятую часть территории Украины.
«Я полагаю, что все пришли к такому выводу. Однако говорить об этом публично довольно сложно, ведь это может быть воспринято как поощрение агрессии», – сказал бывший посол Франции в Вашингтоне Жерар Аро.
По словам бывшего помощника генерального секретаря НАТО Камиллы Гранд, европейские лидеры испытывают «глубокие сомнения в намерениях команды Трампа». Они надеются, что следующая администрация США сможет убедить Россию сесть за стол переговоров, но опасаются, что она может вынудить Украину заключить невыгодную сделку, прекратив оказание помощи.
Европейские политики говорят, что они должны продолжать укреплять Украину, чтобы у нее были рычаги влияния, если переговоры в конце концов начнутся.
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил 12 ноября, что поддержка Украины «является единственным путем к переговорам».
11 ноября пресс-секретарь избранного главы государства Кэролайн Ливитт заявила, что Дональд Трамп намерен пригласить Россию и Украину за стол переговоров в первый день на посту президента США.