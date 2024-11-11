Трамп намерен пригласить РФ и Украину к переговорам сразу после инаугурации

В апреле источник телеканала CNN допускал, что если Трамп победит на выборах президента США, он обратится к Путину и президенту Украины Владимиру Зеленскому на следующий день после избрания или на следующий день после инаугурации, чтобы инициировать переговоры по урегулированию украинского конфликта. По его словам, вероятнее всего, Трамп использует в качестве рычага давления военную помощь США Украине, чтобы усадить обе стороны за стол переговоров. В ходе своей президентской кампании Трамп заявлял, что положит конец конфликту на Украине в случае победы на выборах, хотя детали того, как он намеревается это сделать, он не раскрывал.