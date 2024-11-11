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Трамп намерен пригласить РФ и Украину к переговорам сразу после инаугурации

Ведомости

Дональд Трамп намерен пригласить Россию и Украину за стол переговоров в первый день на посту президента США, заявила пресс-секретарь избранного главы государства Кэролайн Ливитт. Ее слова приводит Associated Press (AP).

После победы Трампа на выборах Ливитт заявила Fox News, что теперь республиканец сможет «вести переговоры о мирном соглашении между Россией и Украиной».

«Это включает в себя в первый же день приглашение Украины и России за стол переговоров, чтобы положить конец [этому конфликту]», – сказала она позже.

The Washington Post со ссылкой на источники сообщала, что 7 ноября (по американскому времени) Трамп якобы провел первый телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным после своего переизбрания на пост президента США. Собеседник издания рассказал, что во время беседы Трамп попросил Путина не идти на эскалацию конфликта на Украине, а также напомнил о военном присутствии США в Европе.

В апреле источник телеканала CNN допускал, что если Трамп победит на выборах президента США, он обратится к Путину и президенту Украины Владимиру Зеленскому на следующий день после избрания или на следующий день после инаугурации, чтобы инициировать переговоры по урегулированию украинского конфликта. По его словам, вероятнее всего, Трамп использует в качестве рычага давления военную помощь США Украине, чтобы усадить обе стороны за стол переговоров. В ходе своей президентской кампании Трамп заявлял, что положит конец конфликту на Украине в случае победы на выборах, хотя детали того, как он намеревается это сделать, он не раскрывал.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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