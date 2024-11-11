Трамп намерен пригласить РФ и Украину к переговорам сразу после инаугурации
Дональд Трамп намерен пригласить Россию и Украину за стол переговоров в первый день на посту президента США, заявила пресс-секретарь избранного главы государства Кэролайн Ливитт. Ее слова приводит Associated Press (AP).
После победы Трампа на выборах Ливитт заявила Fox News, что теперь республиканец сможет «вести переговоры о мирном соглашении между Россией и Украиной».
«Это включает в себя в первый же день приглашение Украины и России за стол переговоров, чтобы положить конец [этому конфликту]», – сказала она позже.
The Washington Post со ссылкой на источники сообщала, что 7 ноября (по американскому времени) Трамп якобы провел первый телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным после своего переизбрания на пост президента США. Собеседник издания рассказал, что во время беседы Трамп попросил Путина не идти на эскалацию конфликта на Украине, а также напомнил о военном присутствии США в Европе.
В апреле источник телеканала CNN допускал, что если Трамп победит на выборах президента США, он обратится к Путину и президенту Украины Владимиру Зеленскому на следующий день после избрания или на следующий день после инаугурации, чтобы инициировать переговоры по урегулированию украинского конфликта. По его словам, вероятнее всего, Трамп использует в качестве рычага давления военную помощь США Украине, чтобы усадить обе стороны за стол переговоров. В ходе своей президентской кампании Трамп заявлял, что положит конец конфликту на Украине в случае победы на выборах, хотя детали того, как он намеревается это сделать, он не раскрывал.