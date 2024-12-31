Население Израиля превысило 10 млн человек в 2024 году
Численность населения Израиля превысила 10 млн человек в 2024 г., сообщили в центральном статистическом бюро (ЦСБ) страны.
Из 10,02 млн жителей, 7,7 млн – евреи (76,9% от общей численности населения), 2,1 млн – арабы (21% от общей численности населения), 216 000 – иностранцы (2,1% от общей численности населения).
Прирост населения в 2024 г. снизился до 1,1% после 1,6% в 2023 г. «Снижение в основном связано с большим количеством израильтян, иммигрировавших из Израиля в 2024 г.», – пояснили в ЦСБ.
За год в Израиле родились около 181 000 младенцев (около 76% у еврейских матерей и около 24% у арабских матерей). Сальдо миграции в 2024 г. было отрицательным и составило 18 200 человек. Рост населения в абсолютных цифрах с учетом всех показателей составил 112 000 человек.
В 2023 г. Израиль принял около 45 000 новых репатриантов. Это почти вполовину меньше по сравнению с 2022 г., когда из число составило 73 000 человек. В ЦСБ тогда отметили большой рост в течение 2022 г. и в начале 2023 г., предположив, что это связано с боевыми действиями между Россией и Украиной.
Основными странами, откуда прибывали репатрианты, стали Россия, Украина, Белоруссия и Франция. С сентября 2023 г. ЦСБ было отмечено значительное снижение числа репатриантов, прибывающих в Израиль.