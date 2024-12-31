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Население Израиля превысило 10 млн человек в 2024 году

Ведомости

Численность населения Израиля превысила 10 млн человек в 2024 г., сообщили в центральном статистическом бюро (ЦСБ) страны.

Из 10,02 млн жителей, 7,7 млн – евреи (76,9% от общей численности населения), 2,1 млн – арабы (21% от общей численности населения), 216 000 – иностранцы (2,1% от общей численности населения).

Прирост населения в 2024 г. снизился до 1,1% после 1,6% в 2023 г. «Снижение в основном связано с большим количеством израильтян, иммигрировавших из Израиля в 2024 г.», – пояснили в ЦСБ.

За год в Израиле родились около 181 000 младенцев (около 76% у еврейских матерей и около 24% у арабских матерей). Сальдо миграции в 2024 г. было отрицательным и составило 18 200 человек. Рост населения в абсолютных цифрах с учетом всех показателей составил 112 000 человек.

В 2023 г. Израиль принял около 45 000 новых репатриантов. Это почти вполовину меньше по сравнению с 2022 г., когда из число составило 73 000 человек. В ЦСБ тогда отметили большой рост в течение 2022 г. и в начале 2023 г., предположив, что это связано с боевыми действиями между Россией и Украиной.

Основными странами, откуда прибывали репатрианты, стали Россия, Украина, Белоруссия и Франция. С сентября 2023 г. ЦСБ было отмечено значительное снижение числа репатриантов, прибывающих в Израиль.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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