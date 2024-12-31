Население Израиля превысило 10 млн человек в 2024 году

В 2023 г. Израиль принял около 45 000 новых репатриантов. Это почти вполовину меньше по сравнению с 2022 г., когда из число составило 73 000 человек. В ЦСБ тогда отметили большой рост в течение 2022 г. и в начале 2023 г., предположив, что это связано с боевыми действиями между Россией и Украиной.