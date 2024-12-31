Си Цзиньпин: никто не сможет помешать Китаю воссоединиться с Тайванем
Никто не сможет остановить воссоединение Китая с Тайванем, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в своем новогоднем обращении к нации, передает Reuters.
«Люди по обе стороны Тайваньского пролива – одна семья. Никто не может разорвать наши семейные узы, и никто не может остановить историческую тенденцию национального воссоединения», – заявил Си Цзиньпин, его речь транслировало местное телевидение.
Как отмечает агентство, таким образом лидер Китая пригрозил последствиями тем, кто выступает за независимость острова, население которого достигает 23 млн человек.
Китай рассматривает Тайвань как свою территорию, однако тайваньское правительство считает, что остров является независимой от Пекина территорией.
18 сентября Китай ввел санкции против девяти компаний, связанных с военно-промышленным комплексом США, из-за продажи оружия Тайваню.