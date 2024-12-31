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Си Цзиньпин: никто не сможет помешать Китаю воссоединиться с Тайванем

Ведомости

Никто не сможет остановить воссоединение Китая с Тайванем, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в своем новогоднем обращении к нации, передает Reuters.

«Люди по обе стороны Тайваньского пролива – одна семья. Никто не может разорвать наши семейные узы, и никто не может остановить историческую тенденцию национального воссоединения», – заявил Си Цзиньпин, его речь транслировало местное телевидение.

Как отмечает агентство, таким образом лидер Китая пригрозил последствиями тем, кто выступает за независимость острова, население которого достигает 23 млн человек.

Китай рассматривает Тайвань как свою территорию, однако тайваньское правительство считает, что остров является независимой от Пекина территорией.

18 сентября Китай ввел санкции против девяти компаний, связанных с военно-промышленным комплексом США, из-за продажи оружия Тайваню.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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