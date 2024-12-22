Китай призвал США перестать вооружать Тайвань
Решение США поставить военную помощь Тайваню нарушает принцип «одного Китая», Пекин призывает Штаты прекратить вооружать тайваньский регион. Об этом говорится в заявлении китайского МИДа, которое опубликовано на сайте внешнеполитического ведомства.
Представителя МИДа попросили прокомментировать недавнее заявление США о продаже военной помощи Тайваня. 21 декабря Белом дом дом анонсировал предоставление острову военной помощи в размере $571,3 млн, а Пентагон объявил, что госдеп одобрил продажу оружия Тайваню на общую сумму $295 млн.
США, как отметили в МИДе, «в очередной раз оказали военную помощь и начали продавать оружие тайваньскому региону Китая, что серьезно нарушает принцип одного Китая и положения трех совместных китайско-американских коммюнике».
«Обязательство поддерживать «независимость Тайваня» посылает серьезно неправильный сигнал сепаратистским силам «независимости Тайваня». Китай сильно недоволен и решительно выступает против этого и как можно скорее сделал Соединенным Штатам суровые заявления», – отмечается в ответе ведомства.
В Пекине назвали тайваньский вопрос «непреодолимой красной линией» в китайско-американских отношениях. Подчеркивается, что использование Тайваня Вашингтоном для сдерживания КНР «обречено на провал». Китай призывает США немедленно перестать вооружать Тайвань и прекратить опасные действия, которые подрывают мир и стабильность в Тайваньском проливе, говорится в заявлении.
«Китай примет все необходимые меры для надежной защиты национального суверенитета, безопасности и территориальной целостности», – заключил МИД.
18 сентября Китай ввел санкции против девяти компаний, связанных с военно-промышленным комплексом США, из-за продажи оружия Тайваню. Ограничения затронули компании Sierra Nevada Corporation, Stick Rudder Enterprises LLC, Cubic Corporation, S3 AeroDefense, TCOM, TextOre, Planate Management Group, ACT1 Federal и Exovera. В декабре МИД КНР сообщил о новых мерах из-за американских поставок вооружения Тайваню. Китай ввел санкции против 13 военно-промышленных компаний США и шести руководителей.