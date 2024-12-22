Китай призвал США перестать вооружать Тайвань

В Пекине назвали тайваньский вопрос «непреодолимой красной линией» в китайско-американских отношениях. Подчеркивается, что использование Тайваня Вашингтоном для сдерживания КНР «обречено на провал». Китай призывает США немедленно перестать вооружать Тайвань и прекратить опасные действия, которые подрывают мир и стабильность в Тайваньском проливе, говорится в заявлении.