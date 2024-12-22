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Китай призвал США перестать вооружать Тайвань

Ведомости

Решение США поставить военную помощь Тайваню нарушает принцип «одного Китая», Пекин призывает Штаты прекратить вооружать тайваньский регион. Об этом говорится в заявлении китайского МИДа, которое опубликовано на сайте внешнеполитического ведомства.

Представителя МИДа попросили прокомментировать недавнее заявление США о продаже военной помощи Тайваня. 21 декабря Белом дом дом анонсировал предоставление острову военной помощи в размере $571,3 млн, а Пентагон объявил, что госдеп одобрил продажу оружия Тайваню на общую сумму $295 млн. 

США, как отметили в МИДе, «в очередной раз оказали военную помощь и начали продавать оружие тайваньскому региону Китая, что серьезно нарушает принцип одного Китая и положения трех совместных китайско-американских коммюнике». 

«Обязательство поддерживать «независимость Тайваня» посылает серьезно неправильный сигнал сепаратистским силам «независимости Тайваня». Китай сильно недоволен и решительно выступает против этого и как можно скорее сделал Соединенным Штатам суровые заявления», – отмечается в ответе ведомства. 

В Пекине назвали тайваньский вопрос «непреодолимой красной линией» в китайско-американских отношениях. Подчеркивается, что использование Тайваня Вашингтоном для сдерживания КНР «обречено на провал». Китай призывает США немедленно перестать вооружать Тайвань и прекратить опасные действия, которые подрывают мир и стабильность в Тайваньском проливе, говорится в заявлении.

«Китай примет все необходимые меры для надежной защиты национального суверенитета, безопасности и территориальной целостности», – заключил МИД.

18 сентября Китай ввел санкции против девяти компаний, связанных с военно-промышленным комплексом США, из-за продажи оружия Тайваню. Ограничения затронули компании Sierra Nevada Corporation, Stick Rudder Enterprises LLC, Cubic Corporation, S3 AeroDefense, TCOM, TextOre, Planate Management Group, ACT1 Federal и Exovera. В декабре МИД КНР сообщил о новых мерах из-за американских поставок вооружения Тайваню. Китай ввел санкции против 13 военно-промышленных компаний США и шести руководителей.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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