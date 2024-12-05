Китай ввел санкции против военных предприятий США из-за продажи оружия Тайваню
Китай ввел санкции против 13 военно-промышленных компаний США и шести руководителей из-за поставок вооружения Тайваню. Об этом сообщается на сайте МИД КНР.
Ограничительные меры коснулись американских компаний Teledyne Brown Engineering, Brinc Drones, Cyberlux Corporation, Red Six Solutions и др. Согласно заявлению китайского внешнеполитического ведомства, движимое и недвижимое имущество предприятий, находящееся в КНР, будет заморожено.
Китай также ввел санкции против руководителей компаний, среди них – президент военно-промышленной компании Raytheon по военно-морскому оружию Барбара Боргонови, основатель Brinc Drones Блейк Резник и др. Их имущество на территории Китая заморожено, а въезд в страну, включая Гонконг и Макао, запрещен. Решение вступило в силу 5 декабря.
18 сентября Китай ввел санкции против девяти компаний, связанных с военно-промышленным комплексом США, из-за продажи оружия Тайваню. Ограничения затронули компании Sierra Nevada Corporation, Stick Rudder Enterprises LLC, Cubic Corporation, S3 AeroDefense, TCOM, TextOre, Planate Management Group, ACT1 Federal и Exovera.
До этого официальные представители Китая неоднократно заявляли, что тайваньский вопрос является внутренним делом страны, а внешнее вмешательство недопустимо. При этом США продолжают поставлять оружие на остров. Китай в ответ вводит санкции против американских военно-промышленных компаний и их руководителей.