Китай ввел санкции против военных предприятий США из-за продажи оружия Тайваню

Китай также ввел санкции против руководителей компаний, среди них – президент военно-промышленной компании Raytheon по военно-морскому оружию Барбара Боргонови, основатель Brinc Drones Блейк Резник и др. Их имущество на территории Китая заморожено, а въезд в страну, включая Гонконг и Макао, запрещен. Решение вступило в силу 5 декабря.