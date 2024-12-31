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США внесли в список антироссийских санкций двух физлиц и организацию

Ведомости

Уходящая администрация президента США Джо Байдена ввела санкции против двух граждан и одной организации из России, сообщила пресс-служба американского минфина.

Под ограничения попали некоммерческий фонд «Центр геополитических экспертиз», его директор Валерий Коровин, а также гражданка Олеся Менделеева.

Ведомство обвинило центр в том, что он якобы связан с российской разведкой и занимался публикацией «дезинформации» о выборах в США в 2024 г.

В том же заявлении также говорится о введении санкций против нескольких граждан и организаций из Ирана, включая работающую в области кибербезопасности компанию Emennet Pasargad.

США существенно усилили санкции против России после начала спецоперации на Украине в 2022 г., последовательно вводя новые и ужесточая предыдущие ограничения. 24 декабря газета The Washington Post сообщила, что в Вашингтоне изучают возможность введения новых масштабных санкций против энергетического сектора России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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