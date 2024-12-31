США внесли в список антироссийских санкций двух физлиц и организацию
Уходящая администрация президента США Джо Байдена ввела санкции против двух граждан и одной организации из России, сообщила пресс-служба американского минфина.
Под ограничения попали некоммерческий фонд «Центр геополитических экспертиз», его директор Валерий Коровин, а также гражданка Олеся Менделеева.
Ведомство обвинило центр в том, что он якобы связан с российской разведкой и занимался публикацией «дезинформации» о выборах в США в 2024 г.
В том же заявлении также говорится о введении санкций против нескольких граждан и организаций из Ирана, включая работающую в области кибербезопасности компанию Emennet Pasargad.
США существенно усилили санкции против России после начала спецоперации на Украине в 2022 г., последовательно вводя новые и ужесточая предыдущие ограничения. 24 декабря газета The Washington Post сообщила, что в Вашингтоне изучают возможность введения новых масштабных санкций против энергетического сектора России.