Эйсмонт опровергла извинения Лукашенко перед Зеленским в начале спецоперации

6 января Зеленский в интервью американскому журналисту Лексу Фридману заявил, что в феврале 2022 г. Лукашенко в телефонном разговоре с ним говорил, что он не имеет никакого отношения к спецоперации. По его словам, президент Белоруссии принес извинения за то, что с территории республики по Украине запускались российские ракеты, и посоветовал не воевать с россиянами.