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Эйсмонт опровергла извинения Лукашенко перед Зеленским в начале спецоперации

Ведомости

Пресс-секретарь президента Белоруссии Александра Лукашенко Наталья Эйсмонт опровергла РБК заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что белорусский лидер якобы извинялся перед ним в первые дни спецоперации в 2022 г.

Эйсмонт уточнила, что разговор между президентами Белоруссии и Украины состоялся исключительно благодаря эмоциональной реакции младшего сына Лукашенко Николая, у которого был личный контакт Зеленского. В ходе телефонного разговора Лукашенко призывал президента Украины сесть за стол переговоров.

«Никаких извинений президент Зеленскому не приносил по той простой причине, что извиняться нам не за что. Прежде всего потому, что Украина, как мы помним, первой ввела санкции против Беларуси», – подчеркнула пресс-секретарь.

6 января Зеленский в интервью американскому журналисту Лексу Фридману заявил, что в феврале 2022 г. Лукашенко в телефонном разговоре с ним говорил, что он не имеет никакого отношения к спецоперации. По его словам, президент Белоруссии принес извинения за то, что с территории республики по Украине запускались российские ракеты, и посоветовал не воевать с россиянами.

1 марта 2022 г. Лукашенко рассказал о тяжелом телефонном разговоре с Зеленским. В ходе разговора белорусский лидер уговорил президента Украины направить делегацию на переговоры с Россией и гарантировал ей безопасность. «Тяжелый был разговор. Он нас считал агрессором. Но в конце концов мы договорились», – уточнял Лукашенко.

24 октября 2024 г. президент Белоруссии на саммите БРИКС в Казани отметил упрямство Зеленского в вопросе переговоров с Россией, несмотря на то что Запад понимает необходимость урегулирования конфликта. Лукашенко добавил, что союзники Киева не могут отказать президенту Украины в помощи, поскольку «боятся потерять лицо», хотя этот шаг мог бы заставить Зеленского как можно скорее завершить конфликт.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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