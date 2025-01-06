Эйсмонт опровергла извинения Лукашенко перед Зеленским в начале спецоперации
Пресс-секретарь президента Белоруссии Александра Лукашенко Наталья Эйсмонт опровергла РБК заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что белорусский лидер якобы извинялся перед ним в первые дни спецоперации в 2022 г.
Эйсмонт уточнила, что разговор между президентами Белоруссии и Украины состоялся исключительно благодаря эмоциональной реакции младшего сына Лукашенко Николая, у которого был личный контакт Зеленского. В ходе телефонного разговора Лукашенко призывал президента Украины сесть за стол переговоров.
«Никаких извинений президент Зеленскому не приносил по той простой причине, что извиняться нам не за что. Прежде всего потому, что Украина, как мы помним, первой ввела санкции против Беларуси», – подчеркнула пресс-секретарь.
6 января Зеленский в интервью американскому журналисту Лексу Фридману заявил, что в феврале 2022 г. Лукашенко в телефонном разговоре с ним говорил, что он не имеет никакого отношения к спецоперации. По его словам, президент Белоруссии принес извинения за то, что с территории республики по Украине запускались российские ракеты, и посоветовал не воевать с россиянами.
1 марта 2022 г. Лукашенко рассказал о тяжелом телефонном разговоре с Зеленским. В ходе разговора белорусский лидер уговорил президента Украины направить делегацию на переговоры с Россией и гарантировал ей безопасность. «Тяжелый был разговор. Он нас считал агрессором. Но в конце концов мы договорились», – уточнял Лукашенко.
24 октября 2024 г. президент Белоруссии на саммите БРИКС в Казани отметил упрямство Зеленского в вопросе переговоров с Россией, несмотря на то что Запад понимает необходимость урегулирования конфликта. Лукашенко добавил, что союзники Киева не могут отказать президенту Украины в помощи, поскольку «боятся потерять лицо», хотя этот шаг мог бы заставить Зеленского как можно скорее завершить конфликт.