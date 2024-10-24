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Лукашенко отметил упрямство Зеленского в вопросе переговоров с Россией

Ведомости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на саммите БРИКС в Казани отметил упрямство украинского лидера Владимира Зеленского в вопросе переговоров с Россией, несмотря на то, что Запад все больше понимает необходимость урегулирования конфликта. Об этом он заявил в интервью «Известиям».

«Если раньше мы говорили, что мир на Украине возможен при согласии США и Европы, коллективного Запада, то сейчас они хотят больше мира, чем Зеленский. Он уперся напрочь», – сказал белорусский лидер.

Лукашенко добавил, что западные союзники Киева не могут отказать президенту Украины в помощи, так как «бояться потерять лицо», хотя именно этот шаг мог бы заставить Зеленского как можно скорее завершить конфликт.

При этом на Западе, по мнению главы республики, видят ситуацию на фронте более реалистично. Лукашенко подчеркнул, что союзники Киева осознают возможное наступление краха страны, который будет означать крах всего коллективного Запада. В связи с этим Вашингтон и Брюссель просят Зеленского задуматься о перемирии.

24 октября Лукашенко назвал смешным заявление Зеленского о возможности  завершения конфликта на Украине в 2025 г. Лукашенко считает, что Зеленскому следует проконсультироваться со своими военными, прежде чем делать подобные прогнозы. В заключение он сказал, что такие утверждения – это лишь желания украинского политика.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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