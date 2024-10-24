Лукашенко отметил упрямство Зеленского в вопросе переговоров с Россией

При этом на Западе, по мнению главы республики, видят ситуацию на фронте более реалистично. Лукашенко подчеркнул, что союзники Киева осознают возможное наступление краха страны, который будет означать крах всего коллективного Запада. В связи с этим Вашингтон и Брюссель просят Зеленского задуматься о перемирии.