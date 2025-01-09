FT: команда Трампа меняет подход к урегулированию конфликта на Украине

FT: команда Трампа меняет подход к урегулированию конфликта на УкраинеОна не планирует немедленно отказываться от поддержки Киева
Команда избранного президента США Дональда Трампа пересматривает свой подход к урегулированию конфликта на Украине, сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на европейских чиновников, обсуждавших этот вопрос с будущей администрацией президента.
Несмотря на предвыборные заявления Трампа о быстром урегулировании конфликта, сейчас его команда говорит о возможности разрешения ситуации в течение полугода. Это воспринимается европейскими партнерами как признак того, что администрация Трампа не планирует немедленно отказываться от поддержки Киева.
В команде Трампа опасаются сравнений с выводом американских войск из Афганистана при Джо Байдене, который был воспринят как катастрофический. Поэтому они стремятся избежать подобного сценария на Украине. Россия, по информации FT, заинтересована в заключении новых соглашений о безопасности, которые бы гарантировали невступление Украины в НАТО. Однако спецпосланник Трампа по Украине Кит Келлог заявил, что будущий президент не намерен идти на уступки России в рамках урегулирования конфликта.
Президент РФ Владимир Путин неоднократно выражал готовность к диалогу, но при соблюдении определенных условий. В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский также обозначил возможные требования Украины на переговорах, включая «частичное членство в НАТО» и продолжение поставок вооружений. 8 января ТАСС писал, что в команде Трампа допустили заключение сделки с Россией в области безопасности. «С учетом смены [вашингтонской] администрации», – сказал представитель избранного американского президента, не уточнив, когда это может произойти. Договоренности по безопасности могут касаться Украины и НАТО и фиксировать красные линии между Москвой и Вашингтоном.
Собеседник агентства не уточнил, кто будет послом США в России и идет ли речь о кадровом дипломате как таковом. При этом он подтвердил, что поездка спецпосланника Трампа Кита Келлога в Киев отложена. Новые даты неизвестны.