FT: команда Трампа меняет подход к урегулированию конфликта на Украине

Президент РФ Владимир Путин неоднократно выражал готовность к диалогу, но при соблюдении определенных условий. В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский также обозначил возможные требования Украины на переговорах, включая «частичное членство в НАТО» и продолжение поставок вооружений. 8 января ТАСС писал, что в команде Трампа допустили заключение сделки с Россией в области безопасности. «С учетом смены [вашингтонской] администрации», – сказал представитель избранного американского президента, не уточнив, когда это может произойти. Договоренности по безопасности могут касаться Украины и НАТО и фиксировать красные линии между Москвой и Вашингтоном.