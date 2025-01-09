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Власти Гренландии готовы сотрудничать с администрацией Трампа

Ведомости

Власти Гренландии готовы сотрудничать с администрацией избранного президента США Дональда Трампа и готовы обсуждать с ней сотрудничество в сфере бизнеса и добычи полезных ископаемых, сообщает гренландский министр иностранных дел и независимости Вивиан Мотцфельдт.

«Правительство [Гренландии] с нетерпением ждет установления контакта с избранным президентом Дональдом Трампом и его новой администрацией», – говорится на сайте гренландского правительства (цитата по «РИА Новости»).

При этом в заявлении отмечается, что судьбу острова будет решать только его народ.

Власти Гренландии также открыты к сотрудничеству с ближайшими соседями и приветствуют интерес других стран к расширению взаимодействий с островом, сказано в заявлении.

Ранее министр иностранных дел Дании Ларс Лекке Расмуссен заявил, что его страна готова к диалогу с Трампом, после того как тот выразил готовность использовать экономическое давление или военную силу, чтобы взять Гренландию под контроль.

7 января Трамп сообщил, что представители Гренландии оказали великолепный прием Дональду Трампу-младшему и членам делегации США.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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