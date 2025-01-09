Власти Гренландии готовы сотрудничать с администрацией Трампа
Власти Гренландии готовы сотрудничать с администрацией избранного президента США Дональда Трампа и готовы обсуждать с ней сотрудничество в сфере бизнеса и добычи полезных ископаемых, сообщает гренландский министр иностранных дел и независимости Вивиан Мотцфельдт.
«Правительство [Гренландии] с нетерпением ждет установления контакта с избранным президентом Дональдом Трампом и его новой администрацией», – говорится на сайте гренландского правительства (цитата по «РИА Новости»).
При этом в заявлении отмечается, что судьбу острова будет решать только его народ.
Власти Гренландии также открыты к сотрудничеству с ближайшими соседями и приветствуют интерес других стран к расширению взаимодействий с островом, сказано в заявлении.
Ранее министр иностранных дел Дании Ларс Лекке Расмуссен заявил, что его страна готова к диалогу с Трампом, после того как тот выразил готовность использовать экономическое давление или военную силу, чтобы взять Гренландию под контроль.
7 января Трамп сообщил, что представители Гренландии оказали великолепный прием Дональду Трампу-младшему и членам делегации США.