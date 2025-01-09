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Байден поздравил нового президента Ливана с победой на выборах

Ведомости

Президент США Джо Байден поздравил Джозефа Ауна, который был избран на должность президента Ливана. Он отметил важность роли Ауна в восстановлении страны после конфликта с Израилем. Заявление американского лидера опубликовано на сайте Белого дома.

«Избрание президента Ауна произошло спустя всего шесть недель после того, как США добились прекращения боевых действий между "Хезболлой" и Израилем», – отмечает Байден.

Он выразил убежденность в том, что Аун – это именно тот «человек, который нужен в качестве лидера в этот непростой период». Он подчеркнул, что выбор парламента Ливана отражает стремление страны к миру, стабильности, независимости и сотрудничеству с другими государствами.

«Соединенные Штаты будут поддерживать ливанский народ на этом пути», – подытожил Байден.

Аун был главнокомандующим армией Ливана. Он был кандидатом, считающимся проамериканским. 9 января парламент Ливана путем голосования избрал Ауна новым президентом. Его соперник, поддерживаемый проиранской группировкой «Хезболла», в конечном итоге поддержал нового главу государства.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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