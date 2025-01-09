Байден поздравил нового президента Ливана с победой на выборах

Он выразил убежденность в том, что Аун – это именно тот «человек, который нужен в качестве лидера в этот непростой период». Он подчеркнул, что выбор парламента Ливана отражает стремление страны к миру, стабильности, независимости и сотрудничеству с другими государствами.