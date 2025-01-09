Байден поздравил нового президента Ливана с победой на выборах
Президент США Джо Байден поздравил Джозефа Ауна, который был избран на должность президента Ливана. Он отметил важность роли Ауна в восстановлении страны после конфликта с Израилем. Заявление американского лидера опубликовано на сайте Белого дома.
«Избрание президента Ауна произошло спустя всего шесть недель после того, как США добились прекращения боевых действий между "Хезболлой" и Израилем», – отмечает Байден.
Он выразил убежденность в том, что Аун – это именно тот «человек, который нужен в качестве лидера в этот непростой период». Он подчеркнул, что выбор парламента Ливана отражает стремление страны к миру, стабильности, независимости и сотрудничеству с другими государствами.
«Соединенные Штаты будут поддерживать ливанский народ на этом пути», – подытожил Байден.
Аун был главнокомандующим армией Ливана. Он был кандидатом, считающимся проамериканским. 9 января парламент Ливана путем голосования избрал Ауна новым президентом. Его соперник, поддерживаемый проиранской группировкой «Хезболла», в конечном итоге поддержал нового главу государства.